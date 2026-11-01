Vanessa Borck nimmt besondere Rolle bei Datingshow ein

Vanessa Borck (30) meldet sich mit einer echten Überraschung bei ihren Fans zurück! Die Influencerin ist wieder Teil einer Datingshow, doch diesmal sucht sie dort nicht selbst nach der großen Liebe. Stattdessen steht sie auf der anderen Seite der Kamera. Sie übernimmt für den Streamingdienst Joyn die Moderation der bereits bestätigten zweiten Staffel des Formats "Love Hunter", wie sie jetzt auf Instagram verkündete. In dem Videoclip spricht Vanessa offen über ihre Vorfreude: "Ich darf es dir endlich erzählen. Ich bin wieder bei einer Dating-Show dabei und diesmal als Moderatorin von 'Love Hunter' für Joyn! Ich bin wirklich so aufgeregt und kann es selbst noch gar nicht richtig glauben." Für den Social-Media-Star ist es eine Premiere, denn bisher stand sie noch nie als Moderatorin vor laufenden Kameras. Schon ab kommender Woche sollen die Dreharbeiten starten.

Der neue Job ist für Vanessa vor allem aus einem Grund besonders. "Vor einem Jahr war ich noch diejenige, die in einem queeren Dating Format nach der Liebe gesucht hat. Und jetzt darf ich selbst eins moderieren und die andere Seite kennenlernen", erklärt die ehemalige Princess Charming in dem Video. Dabei will sie auch ihre eigenen Erlebnisse aus dieser Zeit in ihre neue Aufgabe einfließen lassen. Schließlich weiß sie genau, wie es sich anfühlt, vor einem großen Publikum Gefühle zuzulassen, sich anderen Menschen zu öffnen und dabei womöglich auch verletzt zu werden. Doch Vanessa will nicht nur Verständnis zeigen und den Kandidaten zur Seite stehen. Mit einem Augenzwinkern kündigt sie an, bei "Love Hunter" auch ein Auge auf unehrliche Teilnehmer zu haben und "den einen oder anderen Faker zu entlarven".

Ihre Vergangenheit als Datingshow-Kandidatin soll Vanessa dabei helfen, die emotionalen Momente besser nachvollziehen zu können. Wichtig ist ihr, den Teilnehmern auf Augenhöhe zu begegnen. "Deshalb freue ich mich so auf die Menschen dort, darauf, mit ihnen mitzufühlen und ihnen vielleicht auch den einen oder anderen Tipp aus meiner eigenen Erfahrung mitzugeben", betont sie. Wie viel ihr dieser Schritt in ihrer Karriere bedeutet, unterstreicht Vanessa am Ende ihres Beitrags noch einmal ganz deutlich. "Meine erste Moderation vor Kameras. Ich freue mich so, dich dabei ab nächster Woche mitzunehmen!", lässt sie ihre Follower auf Instagram wissen. Wann genau die ersten Folgen von "Love Hunter" bei Joyn abrufbar sein werden, verriet sie in ihrem Clip allerdings noch nicht.

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