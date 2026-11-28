Vanessa Borck (30) schwebt offenbar im Eheglück! Die Influencerin überrascht ihre Fans auf Instagram mit ganz besonderen Neuigkeiten: Sie und ihre Partnerin Lara Denona haben allem Anschein nach geheiratet. In der Little Vegas Chapel in Las Vegas sollen sich die beiden Frauen das Jawort gegeben haben. Auf Instagram teilt Vanessa mehrere Aufnahmen des besonderen Tages. Darauf posieren sie und Lara strahlend in weißen Kleidern. Dazu schreibt die Social-Media-Bekanntheit: "Wir haben Ja gesagt (in Las Vegas)". Die Fotos lassen auf eine spontane Trauung in der berühmten Glitzermetropole schließen. Ob die Zeremonie in der Kapelle auch rechtskräftig ist, verrät Vanessa allerdings nicht. Auch weitere Details zur Hochzeit oder dazu, wer das Paar bei diesem besonderen Moment begleitet hat, bleiben zunächst offen.

Nach der Trauung stand für die frischgebackenen Bräute noch ein kleiner Zwischenstopp auf dem Programm. Statt in einem schicken Restaurant einzukehren, verschlug es Vanessa und Lara zur Fast-Food-Kette In-N-Out Burger – und das noch immer in ihren weißen Hochzeitskleidern. Lara war von dem besonderen Tag sichtlich begeistert. In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag schwärmt sie: "Einer der schönsten Tage meines Lebens." Auch die Follower des Paares lassen es sich nicht nehmen, zahlreiche Glückwünsche zu hinterlassen. Besonders begeistert zeigt sich Influencerin Antonia Elena (33): "Omg?!?? Glückwunsch euch beiden, ich freue mich so für euch!!!", kommentiert sie. Neben vielen weiteren liebevollen Nachrichten gab es allerdings auch überraschte Reaktionen auf die offenbar recht schnelle Hochzeit. "Wow, ging das schnell", stellte etwa ein User fest.

Erst vor rund fünf Wochen hatte Vanessa offen über ihre frühere Scheidung von Ina Borck (30) gesprochen. Dabei machte sie deutlich, dass sie den Wunsch nach einer zweiten Hochzeit trotz dieser Erfahrung nicht aufgegeben hat. Mit Lara war die 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen: Die beiden hatten eine gemeinsame Wohnung bezogen. Einen konkreten Zeitpunkt für eine Verlobung nannte Vanessa damals zwar nicht, gab ihren Freunden und ihrer Familie jedoch auf spielerische Weise Hinweise auf ihre Ringgröße. Nur wenige Wochen später zeigen die neuen Bilder Vanessa und Lara bereits als Bräute in Las Vegas. Wie es für das Paar nach der Hochzeit in den USA weitergeht und ob eine weitere Feier geplant ist, haben die beiden bislang nicht verraten.

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre Partnerin Lara, November 2026

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck zeigt ihr Certificate of Commitment in Las Vegas

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