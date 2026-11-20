Vanessa Borck (30) hat eine ganz besondere Überraschung erlebt. Die Realityshow Princess Charming ist für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Die Urkunde dazu holte sie frisch aus dem Postkasten. In ihrer Instagram-Story zeigte die Influencerin ihren Followern das Schreiben. Ihre Begeisterung konnte sie kaum verbergen: "Guck mal, was gerade im Briefkasten war!" Auf einem Foto hält die Influencerin das cremeweiße Dokument in die Kamera. Die Nominierung gilt der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality", in der die Show nun um eine der begehrten Trophäen kämpft.

Dabei hatte Vanessa ihre Suche nach der großen Liebe bei "Princess Charming" damals vorzeitig beendet. Nachdem ihre Favoritin Lotti die Show verlassen hatte, zog auch die Influencerin einen Schlussstrich. Sie hatte bereits Gefühle für die Kandidatin entwickelt. Die Staffel endete deshalb ohne Finale. Rückendeckung bekam Vanessa vom Produktionsteam, wie sie später in einer Fragerunde erzählte. "Sie haben mich bei jedem Schritt unterstützt", erklärte sie dankbar. Ihren Entschluss habe sie nicht verteidigen müssen: "Ich wurde gefragt, was ich machen möchte und dann haben wir es so umgesetzt. Da wurde keine Sekunde diskutiert."

Mittlerweile hat Vanessa mit Lara Denona eine neue Partnerin an ihrer Seite. Ein gemeinsamer Reality-TV-Auftritt kommt für die beiden aktuell allerdings nicht infrage. Schon vor vier Monaten hatte Vanessa in einer Fragerunde verraten: "Wir wurden für eins angefragt, haben aber abgelehnt." Ganz ausgeschlossen hatte sie ein gemeinsames TV-Projekt damals nicht. Es hätte aber zu ihrem Wesen passen müssen. "Ich brauche Harmonie und möchte mich nicht ständig streiten oder so was. Würde safe nur die ganze Zeit weinen", erklärte sie.

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Imago Vanessa Borck beim Charity-Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

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RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

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