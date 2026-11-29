Nach Monaten ohne ein Lebenszeichen hat sich Sarah Joelle Jahnel (37) nun an ihre Follower gewandt. In mehreren Videos auf Instagram erklärt die Sängerin, warum es so lange still um sie war. Wie die Reality-Bekanntheit berichtet, war sie über Wochen hinweg vollständig von den sozialen Netzwerken abgeschnitten. Doch damit nicht genug: Zeitweise hatte sie weder eine eigene Telefonnummer noch Zugang zu ihrem Onlinebanking. Selbst ihre Familie und engsten Freunde konnten sie zwischenzeitlich nicht erreichen. Rückblickend beschreibt sie diese Phase als besonders belastend: "Ich habe mich in einem extremen Überlebenskampf befunden im letzten Jahr."

Was genau hinter ihrem Rückzug und dem beschriebenen "Überlebenskampf" steckt, möchte Sarah Joelle allerdings noch nicht verraten. Erste Schritte seien jedoch bereits eingeleitet worden, wie sie andeutet: "Da sind Sachen passiert, die jetzt erst ins Rollen gebracht worden sind und wo ich jetzt auch endlich hoffentlich bald Gerechtigkeit erfahren werde." Gleichzeitig bittet sie um Verständnis dafür, dass sie sich bei vielen Menschen nicht mehr gemeldet hat. Wie drastisch sie die vergangenen Monate erlebt hat, fasst sie mit deutlichen Worten zusammen: "Eigentlich war ich tot. Man hat mich erfolgreich hingerichtet öffentlich im letzten Jahr und alle haben dabei zugesehen." Die Auszeit habe ihr allerdings auch geholfen, wieder zu sich selbst zu finden.

Dass Sarah Joelle zeitweise wie vom Erdboden verschluckt schien, hatte bereits im September für Aufsehen gesorgt. Damals zeigte sich ihr guter Freund Fatih Yüksel öffentlich besorgt, weil er sie zwei Wochen lang nicht erreichen konnte. Kurz darauf kam es jedoch zu einem Wiedersehen der beiden. Die Erlebnisse der vergangenen Monate haben offenbar auch Sarah Joelles soziales Umfeld verändert. Sie habe zahlreiche Kontakte abgebrochen und pflege nur noch zu wenigen Menschen aus der Reality-TV-Branche einen engeren Austausch, da sie kaum noch Gemeinsamkeiten mit ihnen sehe. Verständnis und Unterstützung habe sie teilweise ausgerechnet von Menschen erfahren, zu denen sie zuvor keinen besonders engen Kontakt hatte.

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Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

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Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Sohn Henry, April 2026

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