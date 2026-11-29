Großer Grund zum Jubeln bei Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35): Das Paar erwartet wieder Nachwuchs! Diese freudige Neuigkeit machten die beiden heute – passend zum ersten Advent – via Instagram öffentlich. In einem gemeinsamen Familienclip posieren die Schauspielerin und der Realitystar gemeinsam mit den anderen beiden Kindern sowie ihrem Hund vor einem festlich dekorierten Weihnachtsbaum. Die Schwangerschaft geben sie auf besonders kreative Weise bekannt – und zwar mithilfe der Pullover der Kinder. Während der ältere Sohn Henry ein Oberteil mit dem Schriftzug "Big Brother" trägt, ist auf dem Pulli des jüngeren Pepe zunächst "Little Brother" zu lesen. Doch dann hält Pia ihm einen weiteren Pullover vor die Brust, auf dem ebenfalls "Big Brother" steht. Damit wird klar: Auch der Kleine darf sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen. Die bald fünfköpfige Familie wirkt in dem Clip sichtlich glücklich. Pia und Zico strahlen, lachen gemeinsam und tauschen liebevolle Küsse aus.

Viele Worte machte Pia um die süße Überraschung nicht. Zu dem festlichen Video schrieb sie auf Instagram lediglich: "Schönen ersten Advent." Die Bilder sprechen dafür umso mehr für sich. Die festliche Kulisse samt beleuchtetem Christbaum im Hintergrund bietet den idealen Rahmen für die freudige Verkündung – dabei durfte auch der Familienhund nicht fehlen, der gemeinsam mit seinen Liebsten vor der Tanne posiert. In welcher Schwangerschaftswoche sich Pia bereits befindet oder wann der errechnete Geburtstermin ansteht, behielten die werdenden Eltern jedoch für sich. Ebenso ließen sie vorerst offen, ob die Familie bald Zuwachs durch einen weiteren Jungen oder ein Mädchen erhält. Ob Pia und Zico sich bereits Gedanken über mögliche Namen für ihren Nachwuchs gemacht haben, geht aus der Bekanntgabe ebenfalls nicht hervor. Weitere Details zu dem Baby behalten die beiden also vorerst für sich.

Der Alltag mit Kindern ist für Pia und Zico längst vertrautes Terrain: Gemeinsam ziehen sie bereits zwei Jungen groß – Pias ersten Sohn Henry, den sie mit in die Beziehung brachte, sowie ihren ersten gemeinsamen Sohn Pepe. Beide stehen in dem Video ebenfalls im Mittelpunkt. Mit der Geburt des Babys wächst ihr Haushalt nun von vier auf fünf Köpfe an. Für den bisher jüngsten Sohn bringt der Familienzuwachs eine besondere Veränderung mit sich: Er schlüpft zum ersten Mal in die Rolle des großen Bruders. Genau diesen Moment hielten Pia und Zico in ihrem Clip mit dem Pullovertausch fest. Bei der Verkündung stand dabei vor allem der Zusammenhalt der Familie im Vordergrund. Statt die Neuigkeiten allein zu präsentieren, bezogen die werdenden Eltern, die erst Anfang des Jahres die traurige Nachricht einer Fehlgeburt verkündeten, beide Jungen direkt in den besonderen Augenblick ein.

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Instagram / piatillmann Pia Tillmann und ihr Mann Zico Banach mit den zwei Söhnen und ihrem Hund

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Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihren zwei Söhnen und Mann Zico Banach

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