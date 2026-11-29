Ariana Grande (33) geht mit sich selbst hart ins Gericht – und zwar wegen eines Kostüms, das schon drei Jahre zurückliegt. Zu Halloween 2023 hatte sich die Sängerin gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Liz Gillies verkleidet. Die beiden wählten dafür Figuren aus der Komödie "Best in Show", Ariana schlüpfte in die Rolle der Nomi. Zu Gast im Podcast "Las Culturistas" erklärte die Schauspielerin nun, dass sie mit ihrer damaligen Leistung überhaupt nicht mehr zufrieden sei. Während Liz ihre Figur ihrer Meinung nach ehrlich und authentisch dargestellt habe, sei ihr eigener Auftritt deutlich zu überzogen gewesen. Ariana ging sogar noch weiter und bezeichnete ihre Interpretation als clownesk und beleidigend. "Dieses Halloween war einfach so seltsam. Es war einfach so seltsam, weil ich völlig übertrieben habe und Liz ihre Darstellung sehr ehrlich angelegt hat", sagte sie.

Bowen Yang und Matt Rogers wollten das so nicht stehen lassen. "Du hast nicht übertrieben!", hielt Bowen sofort dagegen. Matt pflichtete ihm bei: "Ihr wart perfekt!" Die Einwände der beiden Podcastmoderatoren konnten Ariana nicht von ihrer Einschätzung abbringen. Die Wicked-Berühmtheit blieb hartnäckig und wiederholte ihre Kritik: "Ich habe übertrieben und Liz war sehr ehrlich. Sie hat es sehr wahrhaftig gespielt und ich habe es wie ein Clown gespielt, und das war, glaube ich, beleidigend. Ich glaube nicht, dass das richtig war." Als Bowen ihren Umgang mit der Rolle daraufhin als respektvoll bezeichnete, widersprach sie erneut: "Nein, ich gehe damit wirklich hart ins Gericht... Ich hätte an diesem Halloween bessere Arbeit leisten können."

Gemeinsame Halloween-Verkleidungen haben bei Ariana und Liz Tradition. Bereits 2010 tauschten die Freundinnen für ihre Kostüme sogar die Rollen, die sie in der Nickelodeon-Serie Victorious gespielt hatten. Nach ihrer selbstkritischen Rückschau auf den Auftritt von 2023 scherzte Ariana im Podcast zunächst: "Seitdem habe ich Halloween nicht mehr gefeiert." Kurz darauf korrigierte sie sich jedoch und erklärte: "Warte, tatsächlich habe ich es nicht mehr gefeiert, weil ich beschäftigt war!" Abgeschrieben haben die beiden ihr "Best in Show"-Projekt trotz aller Selbstkritik aber nicht. Im Gegenteil: Sie können sich gut vorstellen, noch einmal in die Rollen aus dem Film zu schlüpfen. "Wir wollen 'Best in Show' zu Ende bringen. Es wäre so lustig, wenn wir fünf Jahre später einfach weitermachen würden", verriet Ariana. Eine zweite Chance für Nomi scheint also nicht ausgeschlossen.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

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Instagram / arianagrande Elizabeth Gillies und Ariana Grande, Halloween 2023

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