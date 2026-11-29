Am 11. Oktober trat Mike Love ein letztes Mal vor Publikum auf. Gemeinsam mit den Beach Boys gab der Musiker ein Konzert im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee. Auch Schauspieler John Stamos (63) war an diesem Abend dabei und performte mit der Gruppe einige ihrer größten Hits. Doch wie Rolling Stone jetzt berichtet, war der Auftritt für den Mitbegründer der Beach Boys offenbar bereits eine große körperliche Herausforderung. Mike musste demnach auf die Bühne begleitet werden und verbrachte die gesamte Show im Sitzen. Auch das Sprechen und Singen sollen ihm zunehmend schwergefallen sein. Er richtete nur wenige Worte an die Zuschauer: "Danke, dass ihr gekommen seid."

Nach dem Konzert teilte Mike auf Instagram einige Eindrücke des Abends. Dazu schrieb er: "Ich bin so dankbar, dass wir den Abend gemeinsam im Ryman Auditorium verbracht haben!" Nur wenige Wochen später starb der Sänger im Alter von 85 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles. Seine Sprecherin Katie Altman bestätigte die traurige Nachricht kürzlich gegenüber The Post: "Mit großer Achtung teile ich mit, dass Mike Love heute Abend im Kreise seiner Familie gestorben ist." Außerdem erklärte sie: "Als amerikanische Kulturikone wird er wegen seines einzigartigen Talents und als Inspiration für Generationen von Musikern in Erinnerung bleiben." Insider berichteten TMZ, dass sich Mike 2025 mit Covid-19 infiziert und seitdem mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen gehabt habe.

Besonders schwer trifft der Verlust Schauspieler John Stamos, der bei Mikes letztem Konzert noch gemeinsam mit ihm auf der Bühne stand. Auf Instagram verabschiedete er sich mit bewegenden Worten von seinem langjährigen Freund. Zu einem Bild, das ein noch unvollendetes Porträt des Musikers zeigt, schrieb er: "Heute Nacht werde ich mich in den Schlaf weinen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das zuletzt getan habe." In seinem Beitrag erinnerte John außerdem daran, wie viel Freude Mike in sein Leben gebracht hatte. Nun werde ihm bewusst: "Je tiefer die Freude, desto tiefer die Trauer." Seine Abschiedsworte schloss der Hollywoodstar mit einem bewegenden Satz: "Es war ein Privileg, jemanden so sehr geliebt zu haben, dass es so sehr schmerzt."

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Getty Images Mike Love am 12. Februar 2026 im Grammy Museum in Los Angeles

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Getty Images Mike Love und John Stamos treten mit den Beach Boys bei der Aufnahmezeremonie der Songwriters Hall of Fame 2025 in New York auf

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