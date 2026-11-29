Bei Chrisean Rock (26) kündigt sich erneut Nachwuchs an: Die Rapperin, die auch durch verschiedene Realityformate bekannt ist, überraschte ihre Community am Samstag in einem Livestream mit der Andeutung, dass sie wohl zum zweiten Mal schwanger ist. In dem Clip, der mittlerweile auch auf X kursiert, hält sie zwei Schwangerschaftstests in die Kamera, die beide ein positives Ergebnis anzeigen. Die Neuigkeiten folgen nur kurze Zeit nach dem Ende ihrer Verlobung mit Blueface (29), mit dem sie bereits den dreijährigen Sohn Chrisean Jr. hat. Ob der Rapper auch der Vater des ungeborenen Kindes ist, sagte Chrisean zwar nicht direkt. Die Musikerin stellt aber klar: "Er war in den vergangenen Monaten mein einziger Sexualpartner." Auch über ihre erste Reaktion berichtet sie in dem Stream ganz offen. Chrisean sagt: "Ich hatte so viele Gefühle, als ich es wirklich herausfand. Ich schrie vor Angst und fragte dann meinen Coach, was ich tun sollte."

Die Schwangerschaft könnte nun auch Chriseans sportliche Pläne durchkreuzen. Laut Complex sollte die Rapperin Anfang 2027 wieder in den Boxring steigen, wobei Big Lex aus dem Zeus Network als Gegnerin vorgesehen war. Ob das Duell angesichts der positiven Tests tatsächlich stattfindet, ist derzeit noch offen. Dabei hatte Chriseans Boxlaufbahn gerade erst Schwung aufgenommen: Im April 2026 gab sie ihr Profidebüt und besiegte Zenith Zion. Auch ihre potenzielle Rivalin feierte zuletzt einen Sieg – ausgerechnet gegen ein Mitglied aus Chriseans Familie. Im August 2026 setzte sich Big Lex gegen Tesehki, die ältere Schwester der Musikerin, durch und legte damit den Grundstein für den geplanten Kampf. Wie es mit dem Match nun weitergeht, steht noch nicht fest.

Das Liebesleben von Chrisean und Blueface sorgte zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. Erst am 11. Oktober 2026 hatte der Rapper um ihre Hand angehalten, doch bereits zwei Wochen später wurde die Verlobung wieder aufgelöst. Nach der Trennung ließen beide ihre Namenstattoos überdecken: Chrisean ließ ihr Blueface-Gesichtstattoo in einem sechsstündigen Stream in eine Blume verwandeln, während ihr Ex Anfang November in einem Livestream ein Weißes Haus über seinem früheren "Chrisean"-Schriftzug präsentierte. Unabhängig von ihrem Hin und Her verbindet die beiden weiterhin ihr gemeinsamer Sohn Chrisean Jr., der mittlerweile drei Jahre alt ist.

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Getty Images Chrisean Rock, Rapperin

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Getty Images Chrisean Rock, Musikerin

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