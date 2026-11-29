Der Bruder von Prinzessin Kate (44) bringt gemeinsam mit Highgrove Gardens, den Gärten des Landsitzes von König Charles III. (78) in Gloucestershire, eine eigene Reihe von Hundeleckerlis heraus. Die Gartenanlage wird von der King's Foundation verwaltet, der gemeinnützigen Stiftung des Monarchen. Wie unter anderem Hello! berichtete, wurde die Kooperation von Highgrove bekannt gegeben. Highgrove ist der private Landsitz von König Charles III. in Gloucestershire. Für den Unternehmer steckt hinter der Kooperation "Highgrove X James & Ella" jedoch eine sehr persönliche Geschichte. Sie erinnert an seine geliebte Cockerspanielhündin, nach der er bereits seine 2020 gegründete Tierfuttermarke und sein Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" benannt hat. Ella stand James (39) während seiner schweren Depression und im Umgang mit seiner Aufmerksamkeitsdefizitstörung zur Seite. In der Ankündigung der Zusammenarbeit erklärt er die besondere Bedeutung des Projekts: "Ella hat mir gezeigt, welchen Unterschied ein Hund machen kann, und diese Leckerlis sind unsere Art, allen Hunden Danke zu sagen."

Auch die Kooperation mit dem Anwesen des Königs hat für James einen persönlichen Hintergrund. Hunde und die Natur spielen eine wichtige Rolle für sein seelisches Wohlbefinden. "Hunde und Gärten haben mir einige meiner glücklichsten Momente beschert. Beide können zudem einen positiven Einfluss auf unsere psychische Gesundheit haben. Deshalb fühlt es sich genau richtig an, diese Leckerlis gemeinsam mit Highgrove herauszubringen", erklärt er in der Mitteilung. Die naturbelassenen Snacks werden gefriergetrocknet und online sowie in den Highgrove-Läden auf dem Anwesen und im nahe gelegenen Tetbury verkauft. Die Verkaufserlöse aus der Sorte "Country Game" kommen vollständig der King's Foundation zugute. Die Stiftung von König Charles III. verwaltet die Highgrove Gardens und engagiert sich für Gemeinschaften, in denen Menschen im Einklang mit ihrer Umgebung und der Umwelt leben sollen.

Wie prägend Ella für sein Leben war, schilderte James bereits ausführlich in seinen 2024 erschienenen Memoiren "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life". Darin berichtete er, wie die Hündin ihn während seiner Depression und im Umgang mit seiner Aufmerksamkeitsdefizitstörung unterstützte. Nach eigenen Angaben spielte Ella auch eine Rolle dabei, dass er seine spätere Ehefrau Alizée kennenlernte. Das Paar ist seit fünf Jahren verheiratet und hat einen dreijährigen Sohn namens Inigo. Auch zu seinen Schwestern Kate und Pippa Middleton (43) pflegt James ein enges Verhältnis. "Ich glaube, wir haben wirklich Glück, eine sehr enge Familie zu sein. Deshalb kommen wir als Familie relativ regelmäßig zusammen und genießen diese Gelegenheit sehr", erzählte er im vergangenen Jahr dem Magazin Hello!. Bei Fragen rund um die Kindererziehung kann er sich nach eigener Aussage jederzeit an seine Schwestern wenden. Wenn es dagegen um ihre Hunde geht, ist James derjenige, der mit Rat zur Seite steht.

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Instagram / jmidy James Middleton mit seiner verstorbenen Hündin Ella, Oktober 2020

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Instagram / jmidy James Middletons Büste seiner Hündin Ella, August 2025

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