Katharina Eisenblut (32) hatte sich riesig auf den Familienausflug gefreut, doch der Besuch des Harry Potter-Weihnachtsmarkts in München hat sie enttäuscht. Sie machte den Ausflug gemeinsam mit Partner Dominic und ihren Kindern. In ihrer Instagram-Story zieht die Sängerin ein ernüchterndes Fazit: "Nee, hat sich nicht gelohnt. Also, wir waren auf diesem super angesagten Weihnachtsmarkt von 'Harry Potter' und ich sag's gern noch mal allen da draußen. Mausis, ihr könnt euer Geld echt anders investieren." Dominic ist ganz ihrer Meinung "Vor allem spart euch die Zeit", betont er.

Die Aufmachung und das Angebot der Requisiten seien es nicht wert. "Also, das war wie so ein ganz, ganz kleiner Miniweihnachtsmarkt. Da waren vielleicht fünf Stände und das alles im Kreis. Und das war's. Dann gab es noch zwei, drei Bereiche, die cool waren zum Fotografieren... Man hat einen nachgemachten Hut sehen dürfen – [eine Kopie] vom Original", fasst die einstige DSDS-Kandidatin die Erfahrung zusammen. "Also, die Kinder hatten total die Hoffnung. Und die wurden maßlos enttäuscht", fügt Dominic hinzu. Nichtsdestotrotz schließt Kathi einigermaßen positiv ab: "Ich persönlich fand's gut, würde es aber nicht noch mal machen."

Ihre gute Laune ließ sich Katharina von dem missglückten Ausflug aber offenbar nicht verderben. Dabei machte sie erst kürzlich besorgniserregende Nachrichten publik. Die Influencerin entdeckte einen Knoten an ihrem Bauch – und dieser müsse operativ entfernt werden. Vor dem Eingriff hat Kathi große Angst: "Fest steht aber, dass es operiert werden muss, und davor habe ich Angst... Ich will nicht noch mal operiert werden", berichtete sie ihren Fans auf Instagram. Sie mache sich große Sorgen, müsse sich aber eingestehen, dass wohl erst mit erfolgter OP herausgefunden werden könne, was sich dort an ihrem Bauch befinde.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Imago Maggie Smith als Professor McGonagall in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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