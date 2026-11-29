Henning Baum (54) feiert Weihnachten im großen Kreis: Der Schauspieler verbringt die Feiertage mit seiner Patchworkfamilie, zu der auch seine vier Kinder gehören. Wie er jetzt im Gespräch mit RTL Radio erzählte, ist die Runde unter dem Weihnachtsbaum aber nicht jedes Jahr gleich. Wer zusammenkommt, hängt von der jeweiligen Situation ab, sodass sich die Besetzung von Fest zu Fest unterscheidet. Manchmal sind es mehr, manchmal andere Familienmitglieder, die an Heiligabend gemeinsam feiern. Hin und wieder öffnet der "Der letzte Bulle"-Darsteller seine Türen auch für Freunde, die die Feiertage sonst ohne Gesellschaft verbringen würden. Wer Henning eine Freude machen möchte, muss sich über Geschenke zudem keine großen Gedanken machen. Materielle Wünsche hat der Schauspieler zu Weihnachten nämlich nach eigener Aussage nicht. "Ich brauche materiell nichts. Also ich habe wirklich alles", stellte er gegenüber RTL Radio klar.

Generell kauft der Familienvater nur wenig, wie er selbst mit einem Augenzwinkern zugab. "Ich denke mal, wenn man so wenig konsumieren würde wie ich, da würde die Wirtschaft zusammenbrechen", scherzte er in dem Gespräch. Einige Dinge bleiben trotz der wechselnden Gäste aber immer gleich. Dazu zählen bei Henning der gemeinsame Besuch in der Kirche und ein festliches Essen. Diese beiden Rituale gehören für ihn bis heute fest zum Heiligabend dazu und machen das Familienfest für ihn aus. Geprägt wurden diese Traditionen vor allem von seiner Mutter, die vor etwa viereinhalb Jahren gestorben ist. Für sie war ein feierlicher Ablauf an Heiligabend besonders wichtig. "Und es war ganz herrlich und sie hat viel Wert auf dieses Ritual gelegt", erinnerte sich Henning im Interview.

Zu den festen Bestandteilen gehörte dabei auch ein ganz besonderes Geschirr: Zum Fest kam bei seiner Mutter immer das Meißner Porzellan auf den Tisch. Das Service mit Weinlaub und goldenem Rand hatte sie von Hennings Urgroßmutter geerbt. So schlägt der Schauspieler mit seinen heutigen Weihnachtsfeiern eine Brücke zwischen den Generationen. Neben seiner Patchworkfamilie spielen dabei auch die Bräuche eine Rolle, die schon seine Vorfahren gepflegt haben und die seine Mutter an ihn weitergegeben hat. Statt um Päckchen und Präsente dreht sich das Fest für Henning damit um etwas ganz anderes. Im Mittelpunkt steht für den sportlichen Schauspieler die gemeinsame Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden.

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Getty Images Henning Baum, Schauspieler

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Getty Images Henning Baum bei der Premiere von "Jim Knopf und die Wilde 13"

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