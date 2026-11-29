Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35) haben allen Grund zur Freude: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Ihre süßen Neuigkeiten teilten die beiden am heutigen ersten Advent auf Instagram mit ihren Followern. Kaum war der Post online, trudelten in der Kommentarspalte auch schon die Glückwünsche ein. Die kamen nicht nur von Fans, sondern auch von einer ganzen Riege bekannter Gesichter. Ganz vorne mit dabei sind Leyla (30) und Mike Heiter (34), die sich mit den werdenden Eltern freuen. "Omg, Glückwunsch", tippte Leyla begeistert. Mike fasste sich etwas kürzer, aber nicht weniger herzlich: "Glückwunsch euch!" Auch Natascha Ochsenknecht (62) reagiert begeistert auf die wachsende Familie. "Ahhhh, wie schön. Gratuliereeeee", jubelt sie in der Kommentarspalte.

Die Liste der prominenten Gratulanten ist damit aber noch lange nicht zu Ende. Andrej Mangold (39) zeigt sich ebenfalls hellauf begeistert: "Ja, geil! Glückwunsch euch", schreibt er unter den Beitrag. Rebecca Ries (31) lässt ein "Herzlichen Glückwunsch!" da und Vanessa Nwattu (26) freut sich: "Wie schön! Glückwunsch." Besonders emotional wurde es bei Lisa Marie Akkaya (25), der die Nachricht sogar Tränen in die Augen trieb. "Pia! Ich habe Tränen in den Augen. Wie toll! Glückwunsch!", schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit. Auch Ceddo jubelt mit einem knappen "Yayyyy!" und Teezy wünscht den werdenden Eltern ebenfalls "Herzlichen Glückwunsch!"

Verkündet hatten Pia und Zico die Schwangerschaft mit einem Familienclip, der vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum entstanden ist. Neben dem Paar sind darin auch Pias älterer Sohn Henry, der gemeinsame Sohn Pepe und der Familienhund zu sehen. Die eigentliche Botschaft verbarg sich auf den Pullovern der Kinder: Henry trug bereits die Aufschrift "Big Brother". Pepe war zunächst in einem Oberteil mit den Worten "Little Brother" zu sehen. Kurz darauf bekam auch er einen "Big Brother"-Pullover vor die Brust gehalten. Für die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist es Kind Nummer drei, für das Paar der zweite gemeinsame Nachwuchs.

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Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihren zwei Söhnen und Mann Zico Banach

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Imago Leyla und Mike Heiter, Frankfurt, Juli 2026

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