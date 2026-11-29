Ian Somerhalder (47) hat seinen Fans pünktlich zu Thanksgiving einen ganz besonderen Leckerbissen serviert. Mit Truthahn hat der allerdings herzlich wenig zu tun: Der Schauspieler teilte ein älteres Foto auf Instagram, auf dem er lediglich eine schwarze Hose trägt und seinen trainierten Oberkörper in Szene setzt. Die Arme hat er hinter dem Rücken verschränkt, sein Blick ist ernst. So kommen sein durchtrainierter Oberkörper und seine definierten Arme bestens zur Geltung. Der Schnappschuss ist allerdings nicht nur ein Blick zurück: Ian hat sich vorgenommen, im Jahr 2027 mit 48 Jahren wieder genauso in Form zu sein. "Ich blicke zurück und bin bereit, 2027 wieder damit zu beginnen! Zurück zu diesem Körper im Alter von 48 Jahren wird Hingabe, Disziplin und Aufnahme erfordern!", kommentierte er das Bild.

Bei seinen über 26 Millionen Followern trifft das Bild voll ins Schwarze. Mehr als 1,5 Millionen Likes hat der Beitrag bereits gesammelt. Ein Fan brachte die Begeisterung in der Kommentarspalte auf den Punkt: "Ian bricht einfach das Thanksgiving-Internet!" Der The Vampire Diaries-Star wollte in der Kommentarspalte von seinen Fans erfahren, wofür sie in diesem Jahr besonders dankbar sind – und sie sind sich einig: Die meisten Fans hatten darauf eine eindeutige Antwort und bezogen sich vor allem auf das freizügige Foto. "Dankbar für diesen Post", schrieb ein User. Ein anderer fand, der Schauspieler sei "immer noch in Bestform". Ein weiterer Fan kommentierte: "Ich bin dankbar für das Internet, das mir die Möglichkeit gegeben hat, dieses Bild an Thanksgiving zu sehen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Ian seine Fans mit einem Oberkörperfoto an seiner Fitnessroutine teilhaben lässt. Bereits gegen Ende des Jahres 2025 hatte er ein ähnliches Bild veröffentlicht und dabei über seine Vorsätze für 2026 gesprochen. Damals verriet der Serienliebling, dass er schon um 4:30 Uhr morgens aus dem Bett steige. "Werde wieder stark. Sei körperlich, geistig und emotional auf alle Wendungen vorbereitet", motivierte Ian sich und seine Follower. Grund für seine neu gewonnene Disziplin war damals die "harte Lektion", die er in den vergangenen Jahren durchstehen musste.

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Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder, Serienstar

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Getty Images Ian Somerhalder, Schauspieler

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