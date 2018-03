Kim Kardashian (36) ist endlich wieder die Alte! Nach dem Überfall auf das It-Girl in Paris zog sich die Schönheit aus der Öffentlichkeit zurück. In ihren sozialen Netzwerken postete sie lange nichts. Doch seit wenigen Tagen ist sie wieder auf Social Media präsent. In ihren aktuellen Snaps zeigt sie endlich wieder ihre humorvolle Seite und präsentiert zudem ihr neues Piercing.

Mit ihrer Schwester Kylie Jenner (19) snapt Kim lustig drauf los. Durch einen Online-Filter bekommen die beiden Ladys kurzerhand XXL-Lippen. Ganz zur Freude der zwei. Und es fällt auf, dass Kim ein neues Piercing an der Unterlippe trägt: "Hey Leute, mögt ihr meinen Lippenring?", fragt sie ihre Follower. Stimmt im Voting ab, wie euch das neue Schmuckstück an Kim gefällt.

Gemeinsam mit ihrer Schwester ist sie endlich wieder zu Späßen aufgelegt: "Warum siehst du so normal aus?", fragt Kim im Video während Kylies Gesicht durch den Filter verändert wird. "Ich sehe normal aus?", fragt die 19-Jährige entsetzt. "Ja, genau so ist es!", antwortet Kim mit einem Lächeln im Gesicht. Schaut euch oben im Video noch einmal die witzigen Clips an.

SIPA PRESS / ActionPress Kim Kardashian bei der Givenchy-Show auf der Paris Fashion Week 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West, Saint und North West 2017

Twitter / kanyewest Saint West, Kanye West, Kim Kardashian und North West

Wie gefällt euch der Lippenring von Kim? 305 Stimmen 107 Gut! Passt zu ihr. 198 Nicht so schön! Das hätte sie besser gelassen.



