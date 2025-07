Gerücht geklärt: Kim Kardashian vergaß Tochter North nie

Kim Kardashian (44) hat endlich das jahrzehntealte Gerücht aus der Welt geschafft, sie habe einst ihre Tochter North West (12) in einem Pariser Hotel vergessen. In einer kürzlich geposteten Instagram-Story erklärte die Unternehmerin, was damals wirklich passiert ist. Im Jahr 2014 ging ein Clip viral, der Kim zeigt, wie sie das Hotel ohne ihre damals einjährige Tochter verlässt – nur um kurz darauf zurückzukehren und mit North auf dem Arm wieder herauszukommen. Viele Zuschauer deuteten die Szene so, als habe sie ihr Kind schlicht vergessen. "Ich wollte einfach nur mein Outfit präsentieren, bevor ich North auf den Arm nehme! Ihr Outfit hat nicht zu meinem gepasst! Ich habe sie nicht vergessen!", stellte Kim nun klar.

Tatsächlich widerspricht diese Aussage ihrer damaligen Erklärung auf Twitter. 2014 verteidigte sie sich gegen die Kritik und erklärte, sie sei zunächst zum Wagen gegangen, um sicherzustellen, dass der Autositz korrekt eingebaut ist. "Denkt ihr wirklich, ein einjähriges Kind würde allein in der Hotellobby warten?", schrieb Kim damals empört. Heute wirkt die Szene weit weniger dramatisch: Fans amüsieren sich über den Vorfall, viele sehen darin einfach nur den ganz normalen Wahnsinn im Alltag einer Mutter. North selbst sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als sie in einem Video des Influencers Chris Smoove auftauchte. Mit blauen, knielangen Braids und coolen Oversized-Klamotten zeigte sie Stilbewusstsein – ganz wie ihre berühmten Eltern.

North ist mittlerweile regelmäßig in den sozialen Medien präsent und wird immer wieder für ihre Ähnlichkeit mit ihrem berühmten Vater Kanye West (48) hervorgehoben – besonders wegen ihrer direkten und unbeeindruckten Art. Die junge Fashionliebhaberin überrascht oft mit ihren einzigartigen Looks. Kein Wunder also, dass die Kardashian-Kinder im Alltag von mehreren Nannys unterstützt werden. Besonders Kim scheut keine Mühen, um sicherzustellen, dass ihre Kinder die bestmögliche Betreuung und Förderung erhalten – selbst wenn das mit hohen Kosten verbunden ist.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North, Januar 2025

MEGA Kanye West und North West