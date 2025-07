Für Balenciaga: Kim Kardashian macht den Laufsteg unsicher

Kim Kardashian (44) sorgt für Aufsehen in der Modewelt. Am Mittwoch lief die Unternehmerin bei einer Modenschau im Rahmen der Paris Fashion Week für Balenciaga über den Laufsteg. Anlass dieses besonderen Auftritts war die Abschiedsshow von Demna, dem gefeierten Kreativdirektor der Marke. Ein Video, das die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram postete, zeigt ihren Walk. Dabei trug sie ein spektakuläres Ensemble aus einem figurbetonten Satin-Midikleid mit Spitzenbesatz und Spaghettiträgern. Ergänzt wurde ihr Look durch einen cremefarbenen Pelzmantel, der lässig über ihre Schultern drapiert war. Ein auffälliges Schmuckstück und eine elegante Frisur im Stil der klassischen Hollywood-Ära vervollständigten das Outfit.

Die Zusammenarbeit zwischen Kim und Balenciaga ist dabei nichts Neues: Bereits in der Vergangenheit stellte Kim ihre tiefe Verbindung zur Marke immer wieder unter Beweis, sei es auf roten Teppichen, bei Preisverleihungen oder anderen Modeschauen. Für den Auftritt in Paris wurde die Beauty mit Schmuck aus der Privatsammlung von Elizabeth Taylor (✝79) ausgestattet, wie sie im Netz verriet.

Die Tochter von Kris Jenner (69) hat ein Faible für Vintage-Stücke, die eine Verbindung zu Hollywood-Ikonen haben. Bei der Met Gala 2022 erschien sie in einem berühmten Kleid von Marilyn Monroe (✝36) – und wurde danach scharf kritisiert. Laut einigen Beobachtern soll die Influencerin die Robe beschädigt haben. In einer Episode von "The Kardashians" gab Kim zu, dass das Kleid für sie angepasst werden musste. "Als ich das Original anziehen wollte, ging es mir nicht einmal über die Hüften!", berichtete sie ihren Schwestern Kourtney (46) und Khloé Kardashian (41).

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022