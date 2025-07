Deutscher Trailer von Kim Kardashians Serie veröffentlicht

Serienfans aufgepasst: Kim Kardashian (44), Glenn Close (78) und Naomi Watts (56) sorgen derzeit für Aufsehen – sie zählen zu den Stars der neuen Serie "All’s Fair". Der deutsche Trailer zur Anwaltsserie von Erfolgsproduzent Ryan Murphy (59) wurde inzwischen veröffentlicht. Die Kombination aus Hollywood-Größen und Reality-TV-Star wirkt dabei perfekt aufeinander abgestimmt. Neben den Hauptdarstellerinnen gehören auch Sarah Paulson (50), Niecy Nash und Ed O’Neill zum Cast. Die Serie startet im Herbst 2025 – in den USA bei Hulu und hierzulande auf Disney+.

"All’s Fair" erzählt die Geschichte einer Gruppe von Anwältinnen, die gemeinsam eine Kanzlei gründen, um sich auf die rechtliche Unterstützung von Frauen zu spezialisieren. Neben beruflichen Herausforderungen stehen auch private Themen wie Beziehungskrisen und Trennungen im Mittelpunkt. Ryan Murphy, der kreative Kopf hinter Serienhits wie American Horror Story und Dahmer, schrieb die Rolle für Kim Kardashian eigens auf sie zu. Die Inspiration dazu kam, als er erfuhr, dass Kim neben ihrer glamourösen Karriere ein Jurastudium absolviert. Produktion und Dreharbeiten zur ersten Staffel sind bereits abgeschlossen – bei der Pilotfolge führte Murphy selbst Regie.

Bereits während der Dreharbeiten fiel die besondere Chemie am Set auf. So wurden Kim und Glenn Close bei einer emotionalen Szene in einer innigen Umarmung gesehen. Für Kim scheint der Schritt in die Schauspielwelt ein spannendes neues Kapitel zu sein, das sie mit voller Leidenschaft angeht. Glenn dagegen gehört zu den gefragtesten Schauspielgrößen Hollywoods und bringt immense Erfahrung mit. Trotz unterschiedlicher Hintergründe harmonieren die beiden Frauen offenbar wunderbar – ein Aspekt, der der Serie zweifellos zugutekommt. Naomi Watts komplettiert das Ensemble mit ihrer Vielseitigkeit und ihrem unverwechselbaren Spiel, was "All’s Fair" jetzt schon zu einem sehnsüchtig erwarteten Highlight macht.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Glenn Close

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2016