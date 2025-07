Kendall Jenner soll Freundin im Urlaub ausgegrenzt haben

Kendall Jenner (29) steht derzeit im Fokus der sozialen Medien, nachdem Vorwürfe laut wurden, sie habe bei einem glamourösen Mädelsurlaub in Europa eine Freundin ausgegrenzt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Kylie Jenner (27) und einigen engen Freundinnen verbringt die The Kardashians-Bekanntheit derzeit unvergessliche Tage in Saint-Tropez und der Toskana. Fans auf TikTok haben eine mögliche Spannung zwischen Kendall und ihrer Mitreisenden Kelsey Calemine bemerkt. Eine Content-Creatorin stellte fest, dass Kendall auf ihren Beiträgen aus dem Urlaub alle Beteiligten markierte – nur Kelsey nicht.

Die kontroverse Situation wurde weiter dadurch verstärkt, dass Kelsey in Beiträgen anderer Gruppenmitglieder auftauchte – nur in Kendalls nicht. Zudem folgt Kelsey beiden Jenner-Schwestern auf Instagram, wird jedoch lediglich von Kylie zurückverfolgt. Fans auf TikTok vermuten, dass eine mögliche Rivalität zwischen Kendall und Kelsey der Grund sein könnte.

Kendall selbst hat schon in der Vergangenheit erklärt, dass sie oftmals fälschlicherweise als "Mean Girl" wahrgenommen werde und solche Missverständnisse an ihrem Charakter kratzten. Auch Kylie hatte in der Vergangenheit bereits mit solchen Anschuldigungen zu kämpfen. Im Jahr 2023 verlor die Unternehmerin Tausende von Followern, da Fans vermuteten, sie habe sich gemeinsam mit ihrer Freundin Hailey Bieber (28) über die Sängerin Selena Gomez (32) lustig gemacht.

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner und ihre Freundinnen im Juli 2025

Instagram / fatherkels Kelsey Calemine, Bekannte von Kendall und Kylie Jenner