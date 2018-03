Wow, so sah die mal aus? Seit Jahren kennt man Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow (48) mit blondem Kurzhaarschnitt, luftigen Blusen und frechen Sprüchen. Das war nicht immer so: Zu Beginn ihrer Karriere war Sonja ein waschechtes 90ies-Girl mit orange-braunen Haaren, heißen Outfits und einem Faible für glitzernden Lidschatten.

Ob bauchfrei im Jeans-Zweiteiler, in weißer Kombination aus Satin oder im roten, geschlitzten Abendkleid: Mit Ende 20 experimentierte der TV-Star wild! Und wie jedes Fashion-Victim hat auch Sonja den ein oder anderen schrecklichen Trend mitgemacht. Im Nachhinein war ihr weißes Glitzer-Make-up bei den Echos 1999 vielleicht nicht ganz die richtige Wahl. Auch abgesehen von ihren aufsehenerregenden Outfits war die Moderatorin schon damals superpräsent. Denn was bei vielen in Vergessenheit geraten ist: Von 1997 bis 2001 war Sonja täglich auf Sat.1 in ihrer gleichnamigen Talkshow zu sehen.

Wenn auch ihr Look sich ziemlich gewandelt hat – das strahlende Lachen ist und bleibt ihr Markenzeichen. Und Sonja ist nicht der einzige Dschungel-Star, der sich mit den Jahren total verändert hat. Auch Kader Loth (44) und Co. sahen früher komplett anders aus. Mehr dazu könnt ihr euch im Clip anschauen!

Collage: RTL / Stephan Pick; NIKO / Action Press Sonja Zietlow 2016 und 1996

KIRCHHOF, AXEL Sonja Zietlow beim Echo 1999

ActionPress/ Cholet, Jean-Louis, RTL Kader Loth 1998 und 2017



