Vom Cockpit ins TV: Sonja Zietlow machte erst Pilotenschein

Sonja Zietlow (56) ist nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Nicht zuletzt, weil sich die Blondine mit dem kecken Kurzhaarschnitt seit den 90er Jahren vor allem mit ihren bissigen Sprüchen und ihrem charismatischen Auftreten in die Herzen der Zuschauer moderiert hat. An der Seite von Dirk Bach (✝51) im Dschungelcamp, dem RTL-Reality-Dauerbrenner, wurde sie vor 20 Jahren berühmt. Doch ihre Karriere hatte, wie unter anderem Moviepilot berichtet, einen ungewöhnlichen Start: Ursprünglich saß Sonja nicht vor der Kamera, sondern am Steuerknüppel eines Flugzeugs. Nach einem kurzen Boxenstopp als Animateurin in einem Club-Hotel nach ihrem Schulabschluss folgte eine Ausbildung zur Pilotin. Danach arbeitete sie im zarten Alter von 25 Jahren bei der Lufthansa, bevor sie sich Anfang der 90er Jahre durch einen Auftritt in einer Kuppelshow einen Namen machte. Schnell folgten ihre ersten TV-Jobs – und der Grundstein für eine jahrzehntelange Karriere war gelegt.

Ihre ersten Schritte auf der Fernsehbühne machte Sonja in Kinder- und Jugendprogrammen sowie mit der Moderation der Show "HUGO", doch der große Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten. 1997 erhielt sie mit der Talkshow "Sonja" ein eigenes Format und bewies, dass sie vor keiner skandalösen Schlagzeile in Zusammenhang mit den heiklen Themen ihrer Gäste zurückschreckte. Als Moderatorin der ersten Stunde von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist sie nunmehr nicht nur das Gesicht, sondern auch die Seele des Erfolgsformats. Gemeinsam mit ihrem aktuellen Co-Moderator Jan Köppen (41) zieht sie Promis aller Couleur gekonnt durch den Kakao und hat dabei stets das Publikum auf ihrer Seite. "Ich nehme mich selbst nicht immer ernst, und das erwarte ich auch von anderen", erklärte sie einmal mit ihrem typischen Humor.

Privat ist Sonja ein eher bodenständiger Mensch und macht ungern viel Aufhebens um ihre Person. Mit ihrem Mann, dem Regisseur und Autor Jens Oliver Haas, ist sie seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Ihre beiden Hunde, für die sie sich leidenschaftlich engagiert, sind fester Bestandteil ihres Lebens. In Interviews betont Sonja immer wieder, wie wichtig ihr ein Ausgleich zur schnelllebigen Medienwelt ist. "Am Ende des Tages bleibt es bei mir zu Hause oft ganz normal", ließ sie einmal über ihr privates Leben verlauten. Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis ihrer nahbaren und authentischen Art, die ihre Fans so an ihr lieben und vor allem im Rahmen des TV-Abenteuers Die Verräter – Vertraue Niemandem! und im "Dschungelcamp" erleben. Am Freitag, 24. Januar, startet die Show in die 18. Staffel, und zwar zur Primetime.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sonja Zietlow im August 2006

Anzeige Anzeige