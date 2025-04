"Schlauer als alle": Neue Quizshow mit Sonja Zietlow ab Mai

Ab dem 19. Mai sorgt Sonja Zietlow (56) für frischen Wind im RTL-Quizshow-Kosmos: In der neuen Primetime-Show "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" fordert ein Kandidat das gesamte Land zum Wissensduell heraus. Gegenüber treten jedoch nicht die TV-Zuschauer selbst, sondern ausgewählte Gruppen wie Ärzte, Supermarktkassierer, Glatzenträger oder Tinder-User an. Sonja führt als Moderatorin durch das spannende Format, das sowohl sonntags um 20:15 Uhr im Fernsehen als auch bereits eine Woche vorher bei RTL+ zu sehen sein wird. Laut RTL winkt die Show mit einem möglichen Gewinn von bis zu 100.000 Euro, wenn der Kandidat sein Wissen unter Beweis stellt und im Finale alles riskiert.

Das Format verlangt dem Kandidaten einiges ab: In jeder Runde wird eine Gegnergruppe ausgewählt, gegen deren durchschnittliches Wissen angetreten werden muss. Dabei wurde im Vorfeld bereits eine Vielzahl von Menschen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen befragt, deren Antworten die Messlatte für den Einzelkämpfer bilden. Mit jedem abgeschlossenen Duell wächst der Druck, denn das Zeitfenster für Antworten wird kleiner und die Konkurrenz unberechenbarer. Im großen Finale stellt sich dann die entscheidende Frage: Sichert man sich garantierte 20.000 Euro oder setzt man alles auf eine Karte? Laut Sonja werden in der Show nicht nur die grauen Zellen, sondern auch die eigenen Vorurteile auf die Probe gestellt: "Wer glaubt, alles durchschaut zu haben, könnte sich schneller verrechnen als gedacht", so die Moderatorin im Vorfeld.

Für die Moderatorin bedeutet die neue Quizshow eine weitere Gelegenheit, ihre Vielseitigkeit im deutschen Fernsehen zu zeigen. Sonja, die seit Jahren im Rampenlicht steht und vor allem mit ihrer Rolle beim Dschungelcamp Kultstatus erreicht hat, besticht durch schlagfertigen Humor und ein sicheres Gespür für die richtigen Fragen. Privat liebt sie Herausforderungen und gibt in Interviews gern Einblicke hinter die Kulissen ihrer Sendungen. Ihr Motto: "Hauptsache, es bleibt spannend und authentisch" – eine Einstellung, die sie bei den Zuschauern so beliebt macht und auch bei "Schlauer als Alle" garantiert für beste Unterhaltung sorgen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sonja Zietlow, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige Anzeige