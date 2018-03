Die ersten Tage im Dschungelcamp sind vorbei und haben besonders im ehemaligen Team Snake Rock ihre Spuren hinterlassen. Die erfolglosen Dschungelprüfungen, Mini-Mahlzeiten und heftigen Regengüsse sind den Kandidaten deutlich anzusehen. Diese IBES-Veränderungen sind allerdings kein Vergleich zu denen, die Kader (44) & Co. in den vergangenen Jahren durchgemacht haben.

Die Jahre gehen auch an einer Kader Loth nicht ohne Folgen vorbei. Mit chirurgischer Hilfe hat unser ewig beleidigtes Dschungel-Rumpelstilzchen den Alterungsprozess zwar aufzuhalten versucht, damit jedoch nicht nur positive Ergebnisse erzielt. Im Fotovergleich: Kader als Miss Penthouse im Jahr 1998 und als angehende Dschungelprinzessin 2017.

Gina-Lisa Lohfink (30) hatte zwar schon während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel 2008 einen ausgefallenen Look, der besonders durch den von Heidi Klum (43) angeordneten Radikalschnitt auf ihrem Kopf unterstrichen werden sollte. Doch was danach kam, hätte damals wohl keiner erwartet. Mit ihren ersten Gagen finanzierte sich die ehemalige Schönheitskönigin mehrere Beauty-Ops und überrascht ihre Fans neuerdings als mutige Jane mit Rettungsschlauchboot im Dschungelcamp.

Die mangelhaften Fahr- und Koordinationskünste seiner Mitcamper haben bei Florian Wess (36) zwar schlechte Laune, aber immerhin keine Sorgenfalten hinterlassen. Die Haut des bekennenden Botox-Boys ist seit seiner Big-Brother-Teilnahme im Jahr 2011 immer straffer geworden.

ActionPress/ Cholet, Jean-Louis, RTL Kader Loth 1998 und 2017

Ralf Succo/WENN.com, WENN.com Gina-Lisa Lohfink damals und heute

RTL II/Endemol, RTL/Ruprecht Stempell Florian Wess 2011 und 2017

RTL / Stefan Gregorowius, Patrick Hoffmann/WENN.com Sarah Joelle bei DSDS 2013 und als Venus-Gesicht im Jahr 2016



