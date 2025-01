Gewusst? Sonja Zietlows Ehemann ist die Stimme von Dr. Bob

Sonja Zietlow (56) moderiert seit 2004 die Erfolgsshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Ihren Ehemann Jens Oliver Haas hat das Urgestein der deutschen Fernsehlandschaft dabei immer an seiner Seite. Während Sonja gemeinsam mit Kollege Jan Köppen (41) durch das Dschungelcamp führt, ist Jens ganz in ihrer Nähe – aber nicht nur, um seine Frau zu unterstützen. Was viele bisher wohl nicht wussten: Er ist die deutsche Synchronstimme von Dr. Bob, wie t-online berichtet.

Seit über 20 Jahren sind Sonja und Jens verheiratet. Beruflich wie privat bilden sie ein eingespieltes Team. Doch der Synchronsprecher ist nicht nur Dr. Bobs deutsche Stimme. Er übernimmt hinter den Kulissen der beliebten Realityshow noch einen weiteren Job. An der Seite von Jörg Uebber und Micky Beisenherz (47) ist er für die spitzfindigen Texte verantwortlich, die die Moderatorin und ihr Co-Moderator jede Folge vortragen und damit unzählige Menschen begeistern.

Sonja und Jens lernten sich – wie soll es auch anders sein – am Set einer Quizshow kennen. Schon damals war er für die Gags seiner Frau verantwortlich. Viele Fans fragen sich mit großer Wahrscheinlichkeit, welches Liebesgeheimnis hinter Sonjas und Jens' Ehe steckt. "Jeder von uns beiden hat die Freiheit, sein Leben zu leben. Er macht seine Rennradtouren, ich habe meine Reitturniere. Dabei unterstützen wir uns", plauderte die 56-Jährige im Gespräch mit Gala im September 2023 aus und fügte hinzu, dass auch gemeinsame Hobbys zur starken Beziehung der beiden beitragen. "Zusammen spielen wir Golf – unsere gemeinsame Leidenschaft", verriet sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / dr_bob_offical_account Sonja Zietlow und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jens Oliver Haas und Sonja Zietlow

Anzeige Anzeige

Anzeige