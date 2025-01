Das sind Sonja Zietlow und Jan Köppens Dschungel-Favoriten

Endlich ist es wieder so weit: Ab Freitag fesselt das Dschungelcamp seine Zuschauer wieder an die TV-Bildschirme. Dann stellen sich zwölf Stars im Kampf um die Dschungelkrone täglich neuen Ekel-Prüfungen. Zum Start der Realityshow verraten die Moderatoren der Sendung, Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41), ihre Favoriten für den Dschungelthron. Im Gespräch mit RTL kristallisiert sich heraus, dass die beiden Anna-Carina Woitschack (32) offenbar die besten Chancen einräumen. Sonja stellt lobend klar: "Ich finde, sie ist eine ganz tolle Kandidatin, weil sie so herrlich normal ist. Sie ist einfach ein Mädchen, das noch nicht in jedem Reality-Format dabei war, und ich glaube, dass sie sehr zielstrebig ist."

Doch auch von GZSZ-Star Timur Ülker (35) ist das Moderatoren-Duo begeistert. "Der hat ja schon eine interessante und harte Geschichte, der hat ja schon so einiges in seinem Leben durch, und deshalb würde ich sagen...", beginnt Jan, doch Sonja unterbricht ihn: "Der war mal Soldat in Afghanistan. Deswegen einfach nur Chapeau. Ich finde es immer schön, wenn unsere Kandidaten vorher auch schon mal [...] einen Beruf hatten." Ein anderer Kandidat konnte die beiden allerdings noch nicht so ganz von sich überzeugen: Realitystar Maurice Dziwak (26). Jan mutmaßt: "Ich könnte mir nur vorstellen, dass er sagen wird: 'Ey, ich mache alles [...]!' Und dann steht er auf zehn Metern Höhe und sagt: 'Ich kann nicht mehr.'"

Doch nicht nur die Moderatoren räumen der Schlagersängerin gute Chancen auf den Sieg ein – auch wenn es nach ihrem Freund Daniel geht, wird sie das Preisgeld einsacken. "Sie ist immer sehr gelassen, wird ihre Mitte finden und immer bei sich bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Camp", schwärmt er gegenüber RTL und betont: "Ich werde ihr natürlich vom Hotel aus mental zur Seite stehen und sie unterstützen, so gut es geht."

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Maurice Dziwak, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige