Deshalb sind Sonja und Jan das perfekte Dschungel-Team

In wenigen Tagen kehren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) als Moderationsduo zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zurück. So dürfen sich die Zuschauer auf die vertraute Kombination aus seinem frischen Humor und ihrer jahrelangen Moderationserfahrung freuen, wenn die beiden bald wieder täglich das legendäre Motto der Show von der Hängebrücke in den australischen Dschungel rufen. Jan, der nun zum dritten Mal die Moderation einer Dschungelstaffel in Australien übernimmt, lobte gegenüber RTL die gute Chemie zwischen ihm und seiner beliebten Co-Moderatorin: "Wir funktionieren sehr gut als Team." Besonders die Dreharbeiten im Sommer 2024 für die Allstars-Staffel in Südafrika hätten ihre Beziehung weiter intensiviert, da sie dort aufgrund des veränderten Arbeitsrhythmus mehr Zeit miteinander verbringen konnten.

Trotz der routinierten Zusammenarbeit erwartet das Duo in diesem Jahr eine neue Herausforderung: Die Sendezeit wurde erstmals von 22:15 Uhr auf 20:15 Uhr vorverlegt, was zwar vielen berufstätigen Zuschauern sehr entgegenkommt, für die Moderatoren aber einen noch anspruchsvolleren Tagesrhythmus bedeutet. "Das ist vielleicht die größte Herausforderung", verriet Jan im Interview mit dem Sender und deutete an, dass es ohnehin schwierig sei, während der zwei Wochen, über die sich die Aufzeichnungen ziehen, genügend Schlaf zu bekommen.

Für Sonja ist Jan nicht der erste Moderationspartner bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Von 2004 bis 2013 moderierte die heute 56-Jährige die Show gemeinsam mit Dirk Bach (✝51), der die Sendung von der ersten Minute an mit seinem Humor und seiner Herzlichkeit prägte. Nach Dirks frühem Tod im Jahr 2012, vermutlich durch Herzversagen ausgelöst, übernahm Daniel Hartwich (46) die Co-Moderation, bis 2023 Jan das Zepter im Moderationsbaumhaus übernahm.

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

Getty Images Dirk Bach und Sonja Zietlow während eines Events

