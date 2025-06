Sonja Zietlows strahlender Look: So hält sie sich jung

Sonja Zietlow (57), bekannt als strahlendes Gesicht des deutschen Fernsehens, hat verraten, wie sie es schafft, ihr jugendliches Aussehen über die Jahre zu bewahren. Die beliebte Moderatorin, die durch Formate wie das Dschungelcamp und aktuell die Show "Die Verräter" führt, gibt zu, einmal jährlich beim Beauty-Doc Botox und Hyaluron spritzen zu lassen. "Ich bin ein innerlicher Jungbrunnen, weil ich mich jung fühle und Spaß am Leben habe. Dazu kommen Botox und Hyaluron, das lasse ich mir einmal im Jahr spritzen. Das darf auch jeder gerne wissen", gestand Sonja gegenüber der Bild.

Doch reine Medizin ist nicht das gesamte Geheimnis ihres Looks. Neben den professionellen Anwendungen setzt Sonja, die seit diesem Mai eine neue Quizshow moderiert, auf eine rigorose Pflegeroutine. Unabhängig von der Uhrzeit schminkt sie sich jeden Abend ab, reinigt die Haut mit einer Gesichtsbürste und pflegt sie mit Cremes. "Absolute Sauberkeit ist das A und O", betont sie und erklärt, wie wichtig ihr das frische Gefühl vor dem Schlafengehen sei. Diese Disziplin zahlt sich offenbar aus, denn ihre Haut wirkt frisch und gepflegt, was ihr Ehemann, der Drehbuchautor Jens Oliver Haas, sicher ebenfalls zu schätzen weiß.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2003 sind Sonja und Jens ein eingespieltes Team, das nicht nur in München, sondern zeitweise auch auf Mallorca lebt. Privates Glück und beruflicher Erfolg gehen bei der Moderatorin Hand in Hand, und die Wertschätzung, die sie und ihr Mann füreinander haben, scheint groß zu sein. Sonja hat sich in ihrer Karriere nicht nur als Moderatorin bewährt, sondern auch als Frau, die auf sich und ihr Wohlbefinden achtet. Diese Balance zwischen Pflege, medizinischer Unterstützung und einer positiven Lebenseinstellung scheint ihr Rezept für zeitlose Schönheit zu sein.

RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

