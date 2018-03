Daheim eine Unbekannte, aber im Ausland ein Superstar? Genau das ist Meryem Uzerli (33) aus Kassel passiert! Nach ihrer Schauspielausbildung in Hamburg machte sie fett Karriere – und zwar in der Türkei!

Dort ist Meryem ein gefeierter Serienstar. Sie ergatterte eine Hauptrolle in der türkischen History-Serie "Muhteşem Yüzyıl" (zu Deutsch : "Das großartige Jahrhundert") und zog dafür Hals über Kopf nach Istanbul. Damit landete sie einen richtigen Glücksgriff: Die Reihe wurde in 52 Ländern ausgestrahlt und gilt als die erfolgreichste türkische Serie. Ihre Rolle bescherte Meryem Ruhm und Auszeichnungen. Stolze 27 Awards hat die Blondine schon mit nach Hause gebracht. Offensichtlich schaffte sie es, die Zuschauer von sich zu überzeugen. 2012 wurde sie von der türkischen GQ sogar zur Frau des Jahres gewählt.

Ob das etwa an Meryems Look liegt? Ihr Typ scheint in der Türkei jedenfalls sehr gefragt zu sein. Auch die Kölnerin Wilma Elles hatte dort ihren großen Durchbruch als Schauspielerin. Der direkte Vergleich zeigt: Die beiden Ladys sehen sich zum Verwechseln ähnlich! Mittlerweile wohnt Meryem jedoch wieder in Deutschland und ist in Berlin zu Hause.

FUTURE IMAGE / ActionPress Meryem Uzerli in Berlin

Klaus Werner / Future Image / ActionPress Meryem Uzerli bei der Premiere ihres Films "Annemin Yarasi - My Mothers Wound" in Berlin

Max Bertani / ActionPress Wilma Elles beim Tribute to Bambi 2016



