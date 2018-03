Seit den Neunzigern ist er ein absoluter Superstar! Mit dem Song "Simarik" wurde Tarkan (45) berühmt und hat trotz langer Karrierepause zwischen den Jahren 2006 und 2017 eine riesige Fanbase. Auch die Promis lieben den türkischen Sänger, der aktuell mit seinem Album "10" auf Tour ist. Beim Auftakt seiner Konzertreihe in Berlin feierten Tausende von Fans den Musiker – darunter zahlreiche Promis.

Unter den Konzertbesuchern in der Berliner Max-Schmeling-Halle war auch die deutsch-türkische Schauspielerin Meryem Uzerli (34). In ihrer Instagram-Story teilte sie Clips von Tarkans Auftritt. Die schwangere Sila Sahin (32) reiste sogar extra aus ihrer neuen Wahlheimat Norwegen an und wollte sich das Konzert auf keinen Fall entgehen lassen. Auch sie teilte fleißig Impressionen in den sozialen Netzwerken. Ex-DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (27) bewies, dass sie ebenfalls ein Tarkan-Fan ist und schrieb bei Instagram: "Die einen gehen zu Helene Fischer, WIR gehen lieber zu Tarkan!"

Bis Ende April ist der türkische Megastar noch unterwegs und wird in zahlreichen deutschen Städten auftreten, darunter Frankfurt, Düsseldorf oder München. Ob auch da die Promi-Dichte so hoch sein wird? Geht ihr auf eines von Tarkans Konzerten? Stimmt ab!

Meryem Uzerli / Facebook Meryem Uzerli, Seriendarstellerin in der Türkei

Thomas Lohnes / Getty Images Sila Sahin, Schauspielerin

Christian Marquardt / Getty Images Annemarie Eilfeld bei der "Gut zu Vögeln"-Premiere

