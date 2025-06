"Kind kam still zur Welt": Kim Virginia hat Baby verloren

Es sind schreckliche Nachrichten von Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29): Ihr Baby ist gestorben. Diese dramatische Nachricht teilt der Ex-Mann von Gloria Glumac (32) jetzt in seiner Instagram-Story. "Ich kann nicht mehr schweigen. Kim ist wieder im Krankenhaus und sie meldet sich nicht, weil sie einfach nicht mehr kann. [...] Seit wir zusammen sind, erfährt sie jeden Tag Hass. Jeden Tag. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug! [...] Unser Kind kam still zur Welt", schreibt Nikola in seiner Story.

Weiter heißt es in seinem Statement: "Ja, wir hatten Probleme in letzter Zeit, aber der Stress, der Hass, das hat alles nur schlimmer gemacht. Und ob ihr wollt oder nicht, jeder, der bei diesem Hass mitgemacht hat, trägt auch Verantwortung." In Nikolas Worten schwingt seine Trauer und die Wut, die er empfindet, mit. "Was mit Kim passiert ist, hätte nicht sein müssen. Das war eine Aktion wegen dieser ganzen Hetzjagd. Die Komplikationen haben uns nicht unsere Kleine genommen, sondern der ganze Hass", wettert er. Er möchte, dass Kim in Ruhe gelassen wird.

Kim hat sich verständlicherweise zu den dramatischen Nachrichten noch nicht zu Wort gemeldet. Aktuell jagt in ihrem Leben ein Drama das andere. Angefangen mit einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt", auf den die Reality-TV-Bekanntheit bisher noch nicht genauer eingegangen ist. Außerdem muss die 30-Jährige eigentlich binnen kürzester Zeit umziehen. Das alles dürfte jetzt allerdings zweitrangig sein. Erst Anfang Februar bestätigte das einstige Paar die Schwangerschaft – in Kim wuchs ein kleines Mädchen heran.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Mai 2025