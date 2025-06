Die Promis sind fassungslos über Babynews von Kim Virginia

Nikola Glumac (29) veröffentlichte heute eine tragische Nachricht: Das Kind, das er mit Kim Virginia Hartung (30) erwartet hatte, kam still zur Welt. Diese Mitteilung sorgte nicht nur bei Fans, sondern auch in der Welt der Realitystars für gemischte Reaktionen – zahlreiche Promis deuten erneut an, dass sie an der Glaubwürdigkeit der News zweifeln. Unter einem Beitrag von Promiflash meinte Jürgen Milski (61): "Ganz ehrlich? Was da gerade abgeht, lässt einen echt sprachlos zurück. Und das sollen Vorbilder für die Jugend sein?" Paulina Ljubas (28) war wiederum geschockt von den heftigen Reaktionen und behauptete im Netz: "Also egal was man jetzt von den beteiligten Personen halten mag oder wie glaubwürdig man das ganze einschätzt: Die Kommentare dazu sind so räudig und respektlos. Das ist kein leichtes Thema, ich weiß selbst wie man sich fühlt." Auch Stephan Jerkel (55) äußerte sich mit den Worten: "Dafür sollte jede Produktion und alle anderen auch sie canceln."

Rebecca Ries war ebenfalls fassungslos und schrieb auf Instagram zum Beispiel: "Wir wissen nicht, ob das mit K und N stimmt oder ob es die ganze Zeit Promo war. Wenn das nur Promo war, bin ich einfach nur geschockt, wie ekelhaft Menschen sein können." Ferner machte die Influencerin deutlich: "Mit einem vorgetäuschten Lebewesen Marketing machen zu wollen. Das überschreitet jegliche Grenzen. In meinen Kopf als frische Mama geht das nicht rein. Wo sind wir denn angekommen? Alles für Follower und Aufmerksamkeit zu machen." Ähnlich drastisch äußerte sich auch Lisa Marie Akkaya (24), die selbst kürzlich in einer Schwangerschaftskrise gewesen ist. "Vielleicht handle ich gerade unüberlegt und aus Emotionen heraus, aber es verletzt mich zutiefst", merkte sie an und schrieb: "Sollte es tatsächlich alles Fake sein, so wie die meisten vermutet hatten... Ich habe mein Kind fast verloren vor einigen Wochen und verstehe nicht, wie Menschen mit so einem Thema rumspielen!" Besonders kontrovers war auch eine Reaktion von Nikolas Ex-Frau Gloria Glumac (32), die in ihrer Story postete: "Ich ess hier gemütlich meinen Wassermelone-Feta-Salat, genieße die Show und lache mir ins Fäustchen. Mama hat es von Anfang an gesagt."

Kim und Nikola waren erst seit kurzer Zeit ein Paar und hatten die Öffentlichkeit regelmäßig an ihrer Beziehung teilhaben lassen. Nikola hatte sich zuvor über die stetigen Anfeindungen gegen Kim geäußert. Er gibt den Hatern die Schuld daran, dass die Ex-Verlobten ihren Nachwuchs verloren haben: "Was mit Kim passiert ist, hätte nicht sein müssen. Das war eine Aktion wegen dieser ganzen Hetzjagd. Die Komplikationen haben uns nicht unsere Kleine genommen, sondern der ganze Hass."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025