Was sind die Pläne von Wilma Elles (32)? Die deutsche Schauspielerin ist ein absoluter Mega-Star – aber nicht in ihrer Heimat, sondern in der Türkei! Dort lebt die gebürtige Kölnerin bereits seit acht Jahren und hat in mehreren Serien wie "Yeter" oder "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" mitgespielt. Inzwischen spricht die 32-Jährige auch die Sprache fließend und hat die türkische Staatsbürgerschaft angenommen. Zieht es sie trotz des Erfolgs im Ausland wieder zurück nach Deutschland? Mit Promiflash hat die Blondine über eine mögliche Rückkehr gesprochen!

Es gibt für die Leinwandheldin nämlich einen guten Grund, wieder in ihrer Heimat zu leben. "Ich drehe hier aktuell den Film 'Leben' und der Regisseur will jetzt auch ein zweites Projekt mit mir machen und er meinte: 'Dann musst du aber hier hinziehen' und ich darauf: 'Ja, gerne'", erzählte sie im Interview bei dem Charity-Event Tribute to Bambi im Oktober. Im Streifen "Leben" spielt Wilma eine deutsche Pflegemutter eines türkischen Kindes.

Auch wenn die zweifache Mutter ihre neues Zuhause liebt, gibt es doch viele Dinge, die sie aus Deutschland vermisst: "Das Essen wie zum Beispiel Currywurst, die Autobahnen, die Vorgärten, den Regen sogar und die wunderschönen Wälder", zählte die TV-Beauty im Gespräch auf.

Getty Images Wilma Elles, Schauspielerin

Getty Images Wilma Elles in Düsseldorf, Februar 2015

Getty Images Wilma Elles in Istanbul, Oktober 2016

