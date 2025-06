Nanu: Dafür gibt Schlagerstar Roland Kaiser sein Geld aus

Roland Kaiser (73), einer der erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands, kann sich mit einem Vermögen von mehr als 50 Millionen Euro über einen prall gefüllten Geldbeutel freuen, wie das Vermögen-Magazin berichtet. Der 73-jährige Sänger, der ursprünglich als Automobilverkäufer begann, investiert sein Geld nicht nur in ein komfortables Familienleben, sondern auch in seine extravaganten Hobbys. So gönnt sich Roland zum Beispiel den Luxus eines eigenen Flugzeugs, das er besonders gerne für Reisen auf die Insel Sylt nutzt. Bereits 1993 erwarb er seinen Flugschein und erfüllte sich damit einen Traum. Doch trotz seines Reichtums beschreibt sich der Musiker selbst als "umsichtiger Mensch beim Thema Geldausgaben" und engagiert sich durch wohltätige Spenden.

Auch bei seinem Wohnsitz zeigt der gebürtige Berliner, dass er es sich leisten kann: Vor einigen Monaten zog Roland mit seiner Familie in ein neues Bungalow-Anwesen in Münster, das über eine eigene Schwimmhalle und einen weitläufigen Garten verfügt. "Da kann ich bald meine Bahnen ziehen", schwärmte der Sänger gegenüber der Zeitung Bild. Das Besondere an seinem Umzug: Das neue Zuhause liegt nur 500 Meter von seinem alten Haus entfernt, das er nicht verkaufte. Stattdessen zog dort Tim, der Ziehsohn seiner dritten Ehefrau Silvia Keiler, mit seiner eigenen Familie ein.

Schon lange vor seinem Erfolg mit Hits wie "Santa Maria" musste Roland viel kämpfen, um sich einen Platz in der Schlagerwelt zu sichern. Seine Wurzeln als Verkäufer und die ersten Auftritte auf Hochzeiten und Firmenfeiern hat er nie vergessen, und auch heute sieht er seinen Erfolg nicht als selbstverständlich an. Neben der Liebe zur Musik ist die Familie eine zentrale Säule in seinem Leben. Mit Silvia, seiner dritten Frau, lebt er seit Jahren in harmonischer Ehe. In Interviews betont Roland regelmäßig, wie wichtig ihm diese Verbundenheit ist und wie sehr ihn das Zusammensein mit Kindern und Enkelkindern erfüllt.

Getty Images Roland Kaiser, August 2022

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seinem Enkel Mats