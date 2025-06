Nach zwei Kindern: Samira Yavuz zeigt ihren "Mamabauch"

Samira Yavuz (31) gibt ihren Fans einen ehrlichen Einblick: Die zweifache Mutter teilte mit ihren Followern Bilder von einem Seeausflug, bei dem sie sich im Bikini zeigte und dabei ungeschönt ihren Bauch in Szene setzte. "Real Life – Mamabauch", schrieb sie zu einem der Fotos. Zudem ging die Reality-TV-Bekanntheit auch auf die Spuren ein, welche die beiden Schwangerschaften ihrer Töchter an ihrem Körper hinterlassen haben. "Das heißt nicht, dass es für immer so bleiben muss. Aber für jetzt habe ich andere Prioritäten und will mich auch nicht zwanghaft verstecken müssen", erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Gleichzeitig machte Samira aber auch klar, dass sie sich die Option auf eine Schönheits-OP in der Zukunft offenhält, wenn sie dies für nötig hält. "Wenn ich das Bedürfnis empfinden sollte, die Bauchdecke straffen zu lassen, werde ich das tun", erklärte sie selbstsicher, was bei ihren Fans sicherlich gut ankam. Aktuell stehen andere Dinge im Vordergrund: Sie trennte sich vor wenigen Monaten von ihrem Mann Serkan Yavuz (32) und ist deshalb momentan oft alleine mit ihren beiden Kindern.

Die Trennung von Serkan kostete Samira viel Kraft. Auf Social Media gab sie ihren Fans zuletzt immer wieder ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. So gestand sie beispielsweise, sich aktuell auch oft einsam zu fühlen. "Ich sags euch ehrlich, mir fehlt halt auch so ein bisschen der Gesprächspartner. Hier abends alleine zu sein und Netflix rauf und runter zu gucken… Ich bin schon auch einsam", gestand die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin in ihrem Podcast "Main Character Mode".

Collage: Instagram Collage: Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz' Bauch, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025