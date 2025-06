"Ekelhaft": Lisa Marie Akkaya über Kims Baby-News schockiert

Es herrscht große Aufregung in der Welt der Reality-Stars: Kim Virginia Hartung (30) hat ihr Baby verloren. Das Thema, von ihrer Schwangerschaft bis hin zu dieser traurigen Nachricht, gilt allerdings als umstritten. Viele äußerten in den vergangenen Monaten immer wieder Zweifel daran. Nun meldet sich auch Lisa Marie Akkaya (24) zu Wort. Die Influencerin stellte infrage, ob Kims Schilderungen echt seien und sprach von einem "ekelhaften" Umgang mit solch einem tragischen Thema. "Ich habe mein Kind fast verloren vor einigen Wochen und verstehe nicht, wie man mit so einem Thema spielen kann", schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Lisa Marie merkte an, dass so viele Frauen sich sehnlichst eine Schwangerschaft wünschten oder den Verlust eines Kindes tatsächlich erleben müssten, und zeigte deshalb keinerlei Verständnis für Ungereimtheiten in Kims Geschichte. Offenbar hatte sie schon länger das Gefühl, dass in dieser Angelegenheit etwas nicht stimmt. "Zu viel hatte schon darauf hingedeutet, weil nix zusammengepasst hat in dieser Märchengeschichte", erklärt sie weiter. Kims Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) machte zudem die Follower für Kims Stillgeburt verantwortlich – dies sei nicht fair, wie Lisa Marie findet. "Ich bin erschüttert. Und dann auch noch Follower verantwortlich machen. Das ist ja wohl die Spitze des Eisbergs", schimpft sie.

Erst vor gut einer Stunde teilte Nikola ein aufgelöstes Statement auf Social Media. "Ich kann nicht mehr schweigen. Kim ist wieder im Krankenhaus und sie meldet sich nicht, weil sie einfach nicht mehr kann. [...] Seit wir zusammen sind, erfährt sie jeden Tag Hass. Jeden Tag. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug! [...] Unser Kind kam still zur Welt", erklärte der Serbe darin. Kim selbst hat sich bislang noch nicht zu Wort gemeldet.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby, Mai 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar