"The Waterfront": Netflix punktet mit düsterem Familiendrama

Gute Nachrichten für alle Netflix-Fans mit Faible für düstere Geschichten: "The Waterfront" soll als neue Prestige-Serie mit Crime-Faktor für herausragende Streamingzahlen sorgen. Im Mittelpunkt der Erzählung steht Familie Buckley rund um Patriarch Harlan, gespielt von "Mindhunter"-Star Holt McCallany. Als mächtiger Hafenunternehmer an der rauen Küste North Carolinas kämpft er um sein Fischerei-Imperium – notfalls auch mit harten Bandagen. Harlan ist ein Mann, der es gewohnt ist, zu gewinnen, doch die Konflikte um ihn herum eskalieren schnell. Berufliche Herausforderungen und familiäre Probleme vermischen sich dabei auf gefährlich explosive Weise. Was als wirtschaftlicher Überlebenskampf beginnt, entwickelt sich zu einem düsteren Spiel aus Macht, Schuld und Selbstzerstörung.

Die Serie inszeniert nicht nur ein Familiendrama, sondern seziert es – Schicht für Schicht. In der tristen Hafenstadt entfalten sich Loyalitätskonflikte, politische Machenschaften und tiefe emotionale Risse. Die Atmosphäre ist düster, fast klaustrophobisch, getragen von intensiven Dialogen und vielschichtigen Figuren. Erste Kritiken loben laut Kino.de den packenden Stil, der nie ins Klischee kippt. Verrat und Schuld kleben förmlich an den Hauptfiguren, während sich in stillen Momenten fast unmerklich das Drama zusammenzieht wie ein Sturm am Horizont. Wer auf beklemmende Spannung mit Tiefgang steht, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen.

Hinter der Serie steckt kein Geringerer als Kevin Williamson, der einst mit Dawson's Creek berühmt wurde – und sich nun völlig neu erfindet. Statt seichter Teenagergefühle stehen jetzt düstere Familiengeheimnisse und moralisch fragwürdige Entscheidungen im Zentrum. Kevin beweist eindrucksvoll, dass er auch psychologischen Tiefgang und bittere Wahrheiten beherrscht. Und Holt brilliert erneut mit seiner stoischen Intensität – Harlan Buckley ist kein Held, aber eine Figur, die man so schnell nicht vergisst. "The Waterfront" ist damit nicht nur ein heißer Binge-Watching-Tipp, sondern ein dunkler, vielschichtiger Thriller, der in acht spannenden Episoden zeigt, dass auch stille Gewässer tödlich sein können.

Getty Images Rafael L. Silva, Melissa Benoist, Holt McCallany, Danielle Campbell und Jake Weary im Mai 2025

Getty Images Netflix-Logo

Getty Images Holt McCallany im Mai 2025 in New York

