Nach Ehe-Aus: Marc-André ter Stegen zeigt seine neue Liebe

Marc-André ter Stegen (33) hat sich knapp drei Monate nach dem Ende seiner Ehe mit Dani ter Stegen nun wieder frisch verliebt gezeigt. Der Nationaltorwart teilt auf Instagram zwei vielsagende Fotos mit seinen Followern. Auf dem ersten Bild sieht man seine Hand, die liebevoll von einer weiteren Hand umschlossen wird und auf dem Knie einer Frau mit einem Blumenkleid ruht. Auf dem zweiten Foto blickt eine lächelnde Frau am Meer in den Sonnenuntergang. Dazu schreibt er das katalanische Wort "Junts", was so viel wie "zusammen" bedeutet, begleitet von einem roten Herz-Emoji.

Nach Informationen von Bild handelt es sich bei der Frau um Ona Sellares. Die neue Frau an Marc-Andrés Seite gibt auf Social Media Einblicke in ihr Leben. Sie hat eine überschaubare Zahl von 16.500 Followern und beschreibt sich als lebensfrohen Menschen. Ihre Bio verrät: "Sei so glücklich, wie du auf Instagram erscheinst." Obwohl über sie wenig bekannt ist, deuten einige Beiträge darauf hin, dass Ona in der pädagogischen Psychologie arbeitet. Auch in ihrem Urlaub griff sie dezent Hinweise auf ihre Verbindung zu dem Fußballstar auf, repostete Storys von Marc-André und zeigte ein Bild, auf dem sich zwei Menschen an den Händen halten. Anfang Juni teilte sie zudem Fotos aus München, eines davon im Deutschland-Trikot in der Allianz Arena.

Vor knapp vier Monaten hatte Marc-André auf X offen über das Ende seiner Ehe gesprochen. "Nach reiflicher Überlegung haben Dani und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wie ihr euch vorstellen könnt, aber wir glauben beide, dass es der beste Schritt für uns ist", schrieb der 33-Jährige damals auf der Social-Media-Plattform. Er bat gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und Verständnis zu zeigen. 2017 heiratete das Paar und durfte zwei Söhne auf der Welt begrüßen.

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Marc-André ter Stegen

Instagram / mterstegen1 Marc-André ter Stegens neue Freundin, Juni 2025

Instagram / daniterstegen Marc-André ter Stegen mit Frau Daniela und Sohn Ben

