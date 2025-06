Möchte Taliso Engel nach "Let's Dance" nochmal ins TV?

Taliso Engel (23), bekannt als erfolgreicher Para-Schwimmer, wagte sich in diesem Jahr auf neues Terrain: Mit seiner Teilnahme an der beliebten Tanzshow "Let's Dance" zeigte der 23-Jährige, dass er nicht nur im Wasser eine gute Figur macht, sondern auch auf dem Tanzparkett. Doch könnte sich der talentierte Sportler vorstellen, nach diesem TV-Abenteuer weitere Formate zu erkunden? Im Gespräch mit Promiflash bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg verriet er: "Ich bin im Ganzen auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ich bin gerne immer wieder für alles Mögliche zu haben, außer fürs Dschungelcamp."

In Reality-TV-Formaten mit viel Drama oder Datingshows wird man Taliso allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Das schließt der Para-Sportler kategorisch aus. Besonders Letzteres kommt für ihn nicht infrage, denn Taliso ist seit mehreren Jahren glücklich an seine Jugendliebe Kim Mößner vergeben. "Aber alles andere, wenn es zeitlich reinpasst. Immer sehr, sehr gerne", betonte er im Interview mit Promiflash.

Der 23-jährige Profischwimmer blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Nicht nur im TV konnte er durch seine charmante Art und sein Rhythmusgefühl überzeugen, mit dem er sich den zweiten Platz bei "Let's Dance" erkämpfte. Auch sportlich gesehen kann Taliso stolz auf sich sein. Nachdem er bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris einen neuen Weltrekord aufstellte und erneut Gold über 100 Meter Brust holte, wurde er im April dieses Jahres zum Para-Sportler 2024 gekürt.

Instagram / renata_lusin Patricija Ionel, Taliso Engel und Renata Lusin, "Let's Dance" im Mai 2025

Franziska Krug / Ernsting’s family via Getty Images Taliso Engel und seine Freundin Kim Mößner bei der Ernsting's family Fashion Show, Juni 2025

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer