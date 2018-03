Zum zwölften Mal wird zurzeit bei ProSieben Germany's next Topmodel gesucht. Vor zehn Jahren nahm auch Fiona Erdmann (28) an der Model-Castingshow teil und ist mittlerweile selbst ein echter Profi im Geschäft. Wer ihre persönliche Favoritin auf die GNTM-Krone ist, verrät die sportliche Beauty im Interview mit Promiflash: "Ich glaub, die eine heißt Serlina, die hat so blaue Augen und ist so ganz blond und hat ein unfassbar hübsches Gesicht." Der schönen Blondine aus Team Thomas drückt sie also ganz besonders die Daumen. Dass die Koblenzerin wahre Model-Qualitäten hat, glaubt Fiona auf jeden Fall. Ob sie das richtige Gespür hat und Serlina sich das Siegerkrönchen schnappen wird?



