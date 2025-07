Cassy Cassau änderte damals für GNTM-Teilnahme ihren Namen

Cassy Cassau und Stella Stegmann (27) haben seit kurzer Zeit einen gemeinsamen Podcast namens "Sassy Bubble". Darin plaudern die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheiten auch das ein oder andere Geheimnis aus. So auch in der aktuellsten Folge. Darin verriet Cassy, dass sie eigentlich gar nicht Cassy heißt: "Mein richtiger Name ist Anna." Dass sie sich öffentlich Cassy nennt, hat den Grund, dass sie "sassy wirken wollte", wie sie weiter erklärte.

Dabei steckte sogar mehr hinter der Namensänderung: Cassy sprach offen darüber, wie sie insgesamt dreimal erfolglos versucht hatte, bei der beliebten Casting-Show Germany's Next Topmodel mitzumachen. "Ich dachte mir: 'Gut, die wollen die blonde Anna nicht. Ist zu langweilig. Ich mache mir jetzt rote Haare und nenne mich Cassy'", erzählte sie ihren Zuhörern. Ihre Gesprächspartnerin Stella zeigte sich begeistert von der cleveren Strategie. Mit einem Lachen kommentierte sie: "Echt? Das ist ja voll cool, ich liebe den Namen Cassy!"

Ihr selbst ausgesuchter Name scheint mittlerweile auch in ihrem privaten Umfeld vollends etabliert zu sein. Ihr Partner, Rapper Coach Bennet, trägt als Liebesbeweis den Namen des Reality-Sternchens unter der Haut. In dem roten Herz steht jedoch nicht der Name "Anna" geschrieben, sondern "Cassy." Die Podcasterin wiederum hat sich für ihren Liebsten ein kleines "C" stechen lassen.

Instagram / cassycassau Cassy Cassau, Juni 2025

Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Stella Stegmann, Juli 2025

Instagram / cassyccassau Partnertattoo von Cassy Cassau und Coach Bennet