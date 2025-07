Das ist Fiona Erdmann in einer Freundschaft am wichtigsten

Fiona Erdmann (36) führt ein vielseitiges Leben als dreifache Mutter, Model, Influencerin und Unternehmerin. Zwischen ihren beruflichen Aufgaben und dem turbulenten Familienalltag bleibt oftmals wenig Zeit für persönliche Dinge. Dennoch legt Fiona großen Wert auf ihre sozialen Kontakte. Im Interview mit Promiflash verrät sie, was für sie in einer Freundschaft besonders zählt: "In einer Freundschaft ist mir das Wichtigste, dass sie ungezwungen ist, dass man nie das Gefühl hat, sich verstellen zu müssen. Man sollte gegenseitig Verständnis für jegliche Situationen haben."

Im Promiflash-Interview erklärt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auch, dass wahre Freundschaft für sie durch gegenseitiges Verständnis und Respekt geprägt ist. "Auch wenn man mal unterschiedliche Ansichten hat, sollte man Respekt und Verständnis aufbringen und füreinander da sein, egal was los ist. Hilfe bekommen – bedingungslos, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird", so Fiona. Sie betont zudem, dass echte Freunde keine Rechenschaft verlangen, auch wenn man sich einmal längere Zeit nicht meldet.

Mit einem strukturierten Alltag gelingt es Fiona, sowohl ihre beruflichen als auch privaten Verpflichtungen zu managen. Trotz vieler paralleler Aufgaben schafft sie es, sich selbst treu zu bleiben und ihre Rolle als Mutter, Unternehmerin und Freundin erfolgreich zu erfüllen. Diese Einstellung spiegelt sich auch in ihrer positiven Herangehensweise wider, die sie für viele ihrer Follower zur Inspiration macht.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Taj, März 2025

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie, Juni 2025