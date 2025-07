GNTM-Sieger nicht divers genug? Das sagt Vivien Blotzki dazu

Das Finale von Germany's Next Topmodel 2025 schlug hohe Wellen: Daniela und Moritz wurden zu den Gewinnern gekürt, doch die Wahl sorgte für Diskussionen. Viele Zuschauer bemängelten, dass die Sieger nicht ausreichend divers seien. Vivien Blotzki, die GNTM-Gewinnerin von 2023, äußerte sich dazu exklusiv gegenüber Promiflash beim Lascana Summer Club Event. Sie betonte, dass der Cast der Show durchaus divers gewesen sei. "Die Finalisten waren am Ende nicht so divers, aber man darf Yannick nicht vergessen, der als Petite Model ebenfalls im Finale stand", sagte sie. Vivien stellte klar, dass sie Diversity zwar wichtig findet, die Leistung aber stets im Vordergrund stehen sollte.

Vivien erklärte weiter, dass erzwungene Diversität die Gewinner sogar entwerten könnte. "Wenn man auf Krampf versucht, Diversität in ein Finale zu bringen, dann hilft das niemandem", so ihre Meinung. Sie unterstrich, dass es sich bei "Germany's Next Topmodel" in erster Linie um eine Talentshow handelt, bei der die Leistungen zählen. Diversität sieht sie als Zusatz, nicht als Verpflichtung. Die Reality-TV-Darstellerin erfuhr selbst, wie fordernd die Show sein kann und versteht deshalb, dass nur die Besten gewinnen sollten – unabhängig von Merkmalen wie Hautfarbe, Größe oder Konfektionsgröße.

Die 20. Staffel von GNTM war ein großer Erfolg für den Sender. Mit 1,55 Millionen Zuschauern und einem beeindruckenden Marktanteil in der Zielgruppe knüpfte das Finale an die besten Quoten der Staffel an. Trotz einiger Kritik in den sozialen Medien beherrschte die Show mit ihren Einschaltquoten die Primetime. Vivien, die selbst als GNTM-Siegerin die mediale Aufmerksamkeit gewohnt ist, genießt seit ihrem Sieg 2023 weiterhin öffentliche Auftritte und bleibt mit ihrer Meinung ein gefragtes Gesicht in der Welt der Unterhaltung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vivien Blotzki, Model

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, GNTM-Gewinner 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, "GNTM"-Gewinnerin 2023