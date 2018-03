Endlich ist es offiziell: Die Bachelorette für 2017 ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin Jessica Paszka (27). Schon vor einigen Monaten verriet das TV-Sternchen auf der Secret Fashion Show in München im Promiflash-Interview, wie scharf sie auf diesen Posten ist: "Ich glaube, sich 20 Männer aussuchen zu können und jeden Tag einen anderen Mann zu daten und dann unter solchen Umständen, meistens ist die Kulisse ja wahnsinnig. Warum nicht? Wenn du mich so fragst, gerne." Jessicas Gebete wurden offenbar erhört, denn ab dem 14. Juni darf sie nun offiziell den heißen Junggesellen wie Domenico De Cicco, Arnold Till und Co. vor und hinter der Kamera den Kopf verdrehen.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.



