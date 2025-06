Auto kaputt und Co.: Jessica Haller berichtet von Horrortag

Jessica Haller (35) musste in den letzten Tagen einiges überstehen. Auf Instagram offenbarte die TV-Bekanntheit, dass sie und ihre vierjährige Tochter gerade eine anstrengende Phase durchmachen. Ihre Kleine kämpft mit schmerzhaften Aphten im Mund und hat Fieber, was zu schlaflosen Nächten führt. Doch damit nicht genug: Jessica hatte auch einen Wasserschaden in ihrer Wohnung. "Während ich Hailey weinend auf dem Arm hatte und die Ärztin hereinkam, musste ich mich parallel um das Wasser im Bad kümmern", berichtet sie und beschreibt den Tag als eine Aneinanderreihung von "Horror"-Momenten.

Die Situation spitzte sich weiter zu, als Jessica für ihre Tochter Medikamente holen wollte. Auf der kurzen Fahrt in die Stadt kam es zu einem Unfall, weil sie für einen Moment unaufmerksam war: "Als ich dann kurz in die Stadt zur Apotheke wollte, damit Hailey im Auto in Ruhe einschlafen kann, habe ich mein Auto zu Schrott gefahren, weil ich nicht aufmerksam war." Nach diesem turbulenten Tag versuchte sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – ihre Tochter. Sie legte sich mit ihr ins Bett, um sie zum Schlafen und Trinken zu bringen. Die Influencerin gab jedoch zu, dass sie selbst zu aufgekratzt war, um zur Ruhe zu kommen.

Trotz solcher Herausforderungen meistert Jessica den Alltag als Mama, Unternehmerin und Influencerin mit bewundernswerter Stärke. Sie betonte in der Vergangenheit bereits, wie wichtig es für sie ist, die richtige Balance zwischen ihren Rollen zu finden. Dabei sind kleine Auszeiten ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Besonders die Abende nutzt sie gern, um neue Energie zu tanken und sich um Aufgaben zu kümmern, die weniger dringend sind, wie sie kürzlich gegenüber Gala verriet. Ihr aktueller Alltag zeigt, wie wichtig diese persönliche Stärke und Organisation sein können, um auch in herausfordernden Zeiten nicht den Überblick zu verlieren.

Getty Images Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und ihre Tochter Hailey, Januar 2025

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin, mit ihrer Tochter