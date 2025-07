So herausfordernd war Jessis Depression für Johannes Haller

Jessica (35) und Johannes Haller (37) zeigten sich am Dienstagabend auf der Marc Cain Show in Berlin verliebt wie am ersten Tag, doch hinter den Kulissen musste Jessica schwere Zeiten durchleben. Die Ex-Bachelorette sprach gegenüber RTL offen über ihre Depressionen und die damit verbundenen Herausforderungen: "Mir geht es gut. Aber es gibt natürlich auch andere Tage, wo es mir nicht so gut geht." Sie offenbarte, dass sie lange gezögert habe, öffentlich über ihre Depressionen zu sprechen. "Und ich bin trotzdem froh, dass ich das gemacht habe, weil es gehört zu mir. Es ist eine Krankheit und ich bin froh, dass ich sie behandelt habe", erklärte Jessica.

Auch für Johannes, der seine Frau bedingungslos unterstützt, war es keine einfache Zeit. "Als Partner ist es eine große Herausforderung", gestand er. Er habe lernen müssen, genau hinzuschauen und gemeinsam mit Jessica den Schritt in Richtung Heilung und Therapie zu wagen. Johannes betonte auch, wie stolz er auf seine Frau sei: "Sie hat das so toll gemacht und ist so viel stärker zurückgekommen." Der Prozess habe ihre Beziehung sogar gestärkt und das Paar noch enger zusammengeschweißt.

Jessica, die eine vierjährige Tochter hat, möchte ihre Depressionen zwar nicht dauerhaft auf Social Media zum Thema machen, aber sie setzt sich für authentische Inhalte ein. Für sie ist es wichtig, zu zeigen, dass hinter der perfekten Instagram-Welt auch ein normales Leben mit Höhen und Tiefen steckt. Trotz der schwierigen Phase ist das Paar dankbar für das Erlebte, denn es habe sie als Team gefestigt. Sie sind sich einig: "Unser größtes gemeinsames Ziel ist, das Leben noch viel mehr zu genießen."

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica Haller, Juli 2024

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller, Influencer-Pärchen

