Von brüllenden Bierbäuchen umgeben, trägt Mallorca-Sternchen Melanie Müller (29) seit gut fünf Monaten einen Babybauch – die Ex-Bachelor-Kandidatin ist schwanger. Das hindert sie allerdings nicht daran, gewohnt tüchtig ihrer Arbeit am Ballermann nachzugehen. Ob Würstchenbude oder Bierkönig, Melanie und ihre Mini-Kugel "Svenjamin" sind nicht zu stoppen. Ihren Facebook-Fans zeigen sie, wie laut der Job manchmal sein kann und was in Zukunft außerdem noch ansteht.



