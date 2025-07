Prinz Harry überrascht die Royals mit einem Friedensangebot

Prinz Harry (40) sorgt erneut für Aufsehen in der britischen Königsfamilie – diesmal allerdings nicht durch Kritik oder Enthüllungen, sondern durch ein Friedensangebot. Anfang Juli soll in einem exklusiven Privatclub in London ein geheimes Treffen stattgefunden haben, bei dem Harrys Team und die Kommunikationsabteilung des Buckingham-Palasts aufeinandertrafen. Dort präsentierte Harry den Vorschlag, der Königsfamilie künftig seine Termine vorab mitzuteilen, um Überschneidungen und Konflikte zu vermeiden, so Mail on Sunday. Dieses Angebot kommt wohl nicht von ungefähr: In der Vergangenheit sorgten Harrys medienwirksame Auftritte, etwa während seiner Angola-Reise, immer wieder für Spannungen, da sie mit royalen Veranstaltungen kollidierten.

Die Beziehung zwischen Harry und seiner Familie bleibt weiterhin belastet, doch die Gespräche könnten einiges bewegen. Insidern zufolge zeigt das Friedensangebot des Herzogs von Sussex eine neue Bereitschaft, zumindest in manchen Dingen auf die Wünsche des Königshauses einzugehen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Hoffnung, wieder einen direkten Draht zu seinem Vater, König Charles III. (76), aufzubauen. Die Verbesserung der Kommunikation wird als ein vielversprechender erster Schritt gesehen. "Es ist eine bedeutende Geste", betonte ein Insider. Darüber hinaus möchte Harry auch seinen Bruder William (43) in seine Pläne einweihen – eine große Herausforderung, da das Verhältnis der Brüder als äußerst angespannt gilt.

In der Vergangenheit hatte Harry immer wieder betont, wie wichtig ihm eine Annäherung an seinen Vater sei, vor allem angesichts der gesundheitlichen Situation von König Charles. Nach dem Rückzug aus dem Königshaus scheint es ihm nun darum zu gehen, eine Balance zwischen seiner Eigenständigkeit und seinen Wurzeln zu finden. Doch die Frage bleibt, wie offen König Charles auf diese Geste reagiert. Bereits in der Vergangenheit wurde bekannt, dass Charles gegenüber öffentlichen Annäherungen skeptisch bleibt. Für Harry könnten die Gespräche jedoch ein Symbol der Hoffnung sein – ein Versuch, alte Wunden zu heilen, ohne dabei seine neuen Lebenswege aufzugeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images/Fiona Goodall, Getty Images/Chris Jackson Collage: König Charles und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022