"Hundert Meter geschlittert": Antonia Hemmer hatte Unfall

Antonia Hemmer (25) hat einen Schockmoment auf der Autobahn erlebt. Wie die Bauer sucht Frau-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story offenbarte, war sie zusammen mit einer Freundin in einen Autounfall verwickelt. Starker Regen sorgte für nahezu undurchsichtige Sichtverhältnisse, was schließlich zu einem Unfall mit einem anderen Fahrzeug führte. "Zack, Boom, Bang – einen Augenblick später hatte es auch schon gekracht", schilderte Antonia in ihrer Story. Beide Frauen erlitten lediglich einen großen Schrecken und blieben unverletzt, ebenso wie der andere Fahrer.

Laut Antonia war sie während der Fahrt besonders achtsam und fuhr aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse nicht schnell. Dennoch gerieten sie und ihre Beifahrerin ins Schleudern, was dazu führte, dass ihr Auto mehrere hundert Meter schlitterte, in die Leitplanke krachte und schließlich mit einem Transporter zusammenstieß. "Zum Glück bin ich nicht sehr schnell gefahren. Ich war auch nicht am Handy, ich war auch nicht abgelenkt", betonte die TV-Bekanntheit und schilderte den Unfall als Folge von massivem Aquaplaning. In ihrer Story appellierte sie eindringlich an ihre Follower, bei schlechtem Wetter stets vorsichtig zu fahren.

Für ihre offene und direkte Art ist die Influencerin schon lange bekannt. Bereits Anfang Juli hatte sie ihren Followern einen ehrlichen Einblick in ihr Privatleben gewährt und dabei offenbart, dass sie an Endometriose leidet. In ihrer Instagram-Story berichtete Antonia, dass sie sich deshalb einer Operation unterziehen musste. "Es wurden mehrere Stellen entdeckt und rausgeschnitten, zudem habe ich auch noch einiges an Verwachsungen gehabt, auch gerade rechts im Bereich meiner Blinddarmnarbe, die auch noch einmal komplett geöffnet und neu genäht wurde", erklärte sie. Glücklicherweise verlief der Eingriff gut.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

