Zwei Kinder: So oft haben Yasin Cilingir und Samira Sex

Yasin Cilingir (34) hat jetzt offen über die Herausforderungen in seiner Ehe mit Samira Cilingir gesprochen. Das Paar, das sich in der Datingshow Love Island kennenlernte, ist mittlerweile verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. In einem Instagram-Q&A antwortete Yasin auf die Frage, wie oft die beiden noch intim miteinander werden: "Sagen wir es so: Es ist kompliziert. Intimität ist bei uns im Moment kein großer Bestandteil." Er fügte hinzu: "Es gibt Zeiten, da fühlt man sich verbunden – und Zeiten, in denen die Distanz wächst." Bei ihnen sei derzeit Letzteres der Fall.

Zudem ließ Yasin durchblicken, dass man manchmal als Paar "nicht mehr im gleichen Takt unterwegs" sei, was ihrer Liebe einiges abverlange. Ihr Alltag, geprägt von der Erziehung der gemeinsamen Kinder und eigenen Baustellen, scheint Spuren zu hinterlassen. Dennoch betonte er, dass gewisse Aspekte für ihn zu privat seien, um sie öffentlich zu thematisieren: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass bei uns alles läuft wie im Bilderbuch. Aber manche Dinge sind zu persönlich, um sie hier ganz offen zu machen."

Schon vor etwa fünf Monaten gab Samira einen kleinen Einblick, wie sehr unterschiedliche Vorstellungen das Zusammenleben mit Yasin belasten. "Er hat ein ganz, ganz anderes Eheleben, als ich es habe. Also, wir stellen es uns anders vor. Obwohl man damals mal darüber gesprochen hat", berichtete die Influencerin offen auf Instagram. Sie machte außerdem deutlich, dass Yasin viel Wert auf seinen Freiraum lege und gerne unterwegs sei – ein Punkt, an dem die beiden immer wieder aneinandergerieten.

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, 2024