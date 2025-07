Hulk Hogans Vermögen könnte eine Familienfehde auslösen

Der plötzliche Tod von Wrestling-Legende Hulk Hogan (✝71) hat nicht nur in der Welt des Sports für Schockwellen gesorgt. Der Sportler erlitt wohl einen Herzstillstand, und auch eine sofortige medizinische Versorgung konnte sein Leben nicht mehr retten. Seine dritte Ehefrau Sky Daily, mit der er seit September 2023 verheiratet war, könnte nun einen beträchtlichen Teil von Hulks Vermögen erben. Laut den Gesetzen des Bundesstaates Florida steht ihr unabhängig von einem möglichen Testament ein Anteil von 30 Prozent seines geschätzten Vermögens von etwa 21 Millionen Euro zu. Das berichtet unter anderem OK!. Dies könnte jedoch zu Spannungen mit anderen Familienmitgliedern führen, die ebenfalls Ansprüche auf die Hinterlassenschaft anmelden könnten.

Um die genaue Aufteilung von Hogans Vermögen zu klären, könnte es sogar zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen. Experten gehen jedoch davon aus, dass der ehemalige WWE-Star eine durchdachte Nachlassplanung betrieben hat, möglicherweise durch die Gründung eines Treuhandfonds. Dies würde einen Teil seines Vermögens vor Gläubigern schützen und die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass der gesamte Nachlass gerichtlich geregelt werden muss. Sollte Sky Daily jedoch nicht explizit in diesem Treuhandfonds berücksichtigt worden sein, stehen ihr laut Gesetz weiterhin mindestens 30 Prozent zu – ihr gesetzlicher Pflichtanteil als Ehefrau.

Nach dem tragischen Tod von Hulk Hogan zeigte sich nicht nur die Wrestling-Welt erschüttert. Auch zahlreiche Kollegen und Weggefährten des Stars drückten öffentlich ihre Anteilnahme aus. Die WWE betonte in einer offiziellen Mitteilung: "Hulk Hogan hat die WWE in den 1980ern geprägt und weltweit bekannt gemacht. Unser Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und Fans." Für viele Fans war Hulk ein Idol – nicht nur wegen seiner Erfolge im Ring, sondern auch wegen seiner unvergesslichen Auftritte in Hollywood-Filmen wie "Rocky III".

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk Hugan und Sky Daily, Juli 2024

Anzeige Anzeige