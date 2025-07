Jennifer Aniston ist glücklich: Ihr persönlicher Liebestipp

Jennifer Aniston (56) hat in einem neuen Interview Einblicke in ihre aktuelle Beziehung gegeben. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in Friends, ist seit Kurzem mit dem Hypnotiseur und Life Coach Jim Curtis zusammen. Die beiden wurden erstmals Anfang des Monats gemeinsam auf Mallorca während des verlängerten Feiertagswochenendes gesichtet, wie Dailymail berichtet. Jennifer betonte, dass sie keinen Druck auf romantische Beziehungen ausüben möchte: "Es ist gut, offen für Liebe zu sein, aber nicht danach zu suchen." Dabei verriet sie auch, wie wichtig es ihr ist, ihr Privatleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Ein Insider beschrieb die Beziehung gegenüber Medien als vorsichtig, aber vielversprechend. Jennifer und Jim sollen emotional auf einer Wellenlänge sein, etwas, das sie laut der Quelle in früheren Beziehungen nicht immer gehabt habe. Hinweise auf ihr Glück lieferte Jennifer kürzlich auch auf Instagram, als sie Zitate über Liebe und Achtsamkeit postete. Passend dazu hat Jim in seinem Newsletter das Mallorca-Erlebnis als transformative Erfahrung beschrieben. Beide scheinen ihr neues Kapitel im Leben mit Freude anzugehen, wobei Jims Fokus auf Heilung und persönliches Wachstum auch Jennifer positiv beeinflusst.

Jim hat in der Vergangenheit selbst schwierige Zeiten durchlebt. Nach einer Diagnose von Nervenproblemen, die ihn Jahre seines Lebens begleiteten, fand er zu Meditation und Achtsamkeit. Diese Erfahrungen prägen nun nicht nur seine Lebensphilosophie, sondern auch seine Arbeit als Life Coach. Jennifer selbst blickt auf eine turbulente Romantik mit Beziehungen zu Brad Pitt (61) und Justin Theroux (53) zurück, die beide im Rampenlicht standen. Doch trotz herausfordernder Zeiten bleibt sie optimistisch. "Ich bereue nichts", sagte sie einst über vergangene Kämpfe, darunter der schmerzhafte Prozess des unerfüllten Kinderwunsches. Heute scheint sich Jennifer auf einen neuen Lebensabschnitt voller Frieden und emotionaler Harmonie zu freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, 2015

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / jimcurtis1 Collage: Jennifer Aniston und Jim Curtis lächeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston im September 2024